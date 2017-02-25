Yazar Uçar, Vali’ye kitabını takdim etti

Yazar Müge Uçar, “Mehmet Ali Paşa Kendi Kitabını Yazdı” adlı kitabını Vali Hasan Basri Güzeloğlu’na takdim etti

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Yazar Müge Uçar’ı makamında kabul etti. Yazar Müge Uçar, 105 mahalle sakiniyle görüşerek, kaleme aldığı “Mehmet Ali Paşa Kendi Kitabını Yazdı” adlı kitabı Vali’ye takdim ederek, kitabı ile ilgili bilgi verdi.

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Kültürlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu; “Sanatçılar, yazarlar kültürümüze zenginlik katmaktadır. Bu perspektifte yapılacak çalışmalara her zaman desteği sağlayacağız” diyerek çalışmalarının devamını istedi.