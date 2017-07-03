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Yazlık Kadırga Şenlikleri sona erdi

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Yazlık Kadırga Şenlikleri sona erdi
Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Kadırga Yayla Şenlikleri oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Karadenizli sanatçıların sahne aldığı şenlikte katılımcılar doyasıya eğlendi

Gölcük Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak kutlanan Yazlık Kadırga Şenlikleri bu yıl 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında halkın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Yazlık Kadırga Şenliklerine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Genel Koordinatör Nihat Abiş, Gölcük Jandarma Komutanı Burçak Kırca, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci ve Meclis Üyeleri katıldı.

 

KEYİFLİ GEÇTİ

Kocaeli ve Türkiye'nin değişik illerinden de misafirlerin katıldığı Yazlık Kadırga Şenlikleri 500 metrelik bir rakımda halkın ve civar illerden gelen misafirlerin de katılımları ile horonlar, şarkılar eşliğinde keyifle gerçekleştirildi.  

 

SANATÇILAR SAHNE ALDI

Sunuculuğunu Yücel Aktaş ve Hacer Yılmaz’ın yaptığı Yazlık Kadırga Yayla Şenliklerinde, Hayri Yaşar Karagülle, Sultan Bekçi, İsmail Puslu, Ali Öztürk, Mesut Çakır, Batuhan, Kadir Atyabaş, Mustafa Bayraktar, Bahattin Kılıç, Engin Cep, Ramiz Şahin, Alaaddin Demir, Onur Özkan, Laz Esat, Yasemin Yıldız, Melih Kahveci, Sinan Özer, Mahmut Durak, Coşkun Arslan, Zeynep Birinci, Taner Eyüpoğlu ve Gizem Kara gibi Karadeniz’in tanınmış sanatçıları sahne aldı. 

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