“Yemekte Şehrin Bilgeleri” için başvurular sürüyor

“Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması için Kocaeli Yerel Kültür Platformu bir toplantı gerçekleştirdi.

Nisan ayı sonunda finali yapılacak yarışmaya başvurular sürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması için Kocaeli Yerel Kültür Platformuyla bir toplantı gerçekleştirildi. Gebze Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Yerel Kültürler Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Abdullah Köktürk, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer, Kültür Bakanlığı’ndan proje danışmanı Ali Aktaş, platform başkanları ve üyeleri katıldı.

“KÜLTÜREL DEĞERLER ORTAYA ÇIKACAK”

Kocaeli Yerel Kültür Platformu üye ve başkanlarından oluşan katılımcılara Şube Müdürü Sözer tarafından hayata geçirilen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması ile ilgili bilgiler aktarıldı. Kültürel değerlerimizin bir parçası olan yemek kültürümüzde dahil olmak üzere tüm kültürel öğelerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla kentimizin kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu konuda envanter oluşturulması noktasında çalışmaların yapılacağı belirtildi. Nisan ayı sonunda yarışma finali yapılacağı ifade edildi.