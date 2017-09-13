Yeni Eğitim müfredatı değerlendirildi

KESK, TMMOB, PSAKD, Hacı Bektaşveli Anadolu Kültür Vakfı, AABK, Garip Dede Kültür ve Cem evi Derneği, Demokratik Alevi Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri yeni eğitim müfredatları ile ilgili ortak basın açıklaması gerçekleştirerek herkesi ‘Laik, Bilimsel,

KESK, TMMOB, PSAKD, Hacı Bektaşveli Anadolu Kültür Vakfı, AABK, Garip Dede Kültür ve Cem evi Derneği, Demokratik Alevi Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri’nin yeni eğitim müfredatları ile ilgili ortaklaşa düzenlediği basın açıklaması dün Sabri Yalım Parkı’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen açıklamaya çok sayıda dernek temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Açıklamayı ise Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan okudu.

ÜLKE CEZAEVİNE ÇEVRİLDİ

Açıklamada konuşan Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Hicran Turan, “37 yıl önce halklarımızın, emekçilerin ve gençlerin yaşamlarına bir karabasan gibi çöken 12 Eylül faşist darbesi o güne kadar emekçilerin yoğun mücadeleler ile kazandıkları hakların üzerinden bir silindir gibi geçmiş, Türkiye halklarının biriktirdiği tüm değerleri ezen tank paletlerinin sesi olmuştur. Faşist cunta vakit kaybetmeden, devletin resmi ideolojisi olarak tekçi Türk- İslam sentezini uygulamaya koymuş, önce din derslerini zorunlu hala getirmiştir. Ülkemiz adeta cezaevine çevrilmiştir” dedi.

EĞİTİMİ PİYASALLAŞTIRMA UYGULAMALARI

Eğitim iktidarlar için elverişli bir ideolojik aygıt işlevi görür ve özellikle radikal siyasi değişimlerin yaşandığı dönemlerde en fazla müdahale edilen alanlardan birini oluşturur diyen Turan, “15 senedir iktidarını sürdüren AKP’nin de piyasacı dinci bir gündemle eğitim alanına köklü müdahalelerde bulunması şaşırtıcı değildir. Eğitim alanında laik, bilimsel eğitim karşıtı politikaları ve bunların yansımaları olarak müfredat, ders kitapları, dini vakıf ve cemaatlerle imzaladığı protokoller, özel okullara teşvik, sözleşmeli öğretmenlik uygulamaları üzerinden eğitimi piyasalaştırma uygulamaları yoğunlaşmıştır” diye konuştu.

MİTİNGE DAVET ETTİ

Çocuklarımızın bugünü ve yarını için laik bilimsel parasız ve anadilinde eğitimde ısrarcıyız. Çocuklarımızı ve geleceğimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Eğitimde zorunlu din dersi uygulamasına son verilmeli, bilimsellikten uzak hurafelerle dolu akıl dışı öğretim programları derhal terk edilmelidir. Ders kitaplarına sokulan cihat, şeriat gibi kavramların derhal demokrasi, laiklik, eşitlik gibi kavramların olduğu, mescit yerine laboratuvar, kütüphane olan okullar istiyoruz” açıklamalarında bulundu. Turan konuşmasının ardından herkesi 17 Eylül tarihinde İstanbul Kartal Meydanı’nda saat 13.00’de Laik, Bilimsel, Kamusal, Parasız ve Anadilinde Eğitim Mitingi’ne davet etti. Selin BECER