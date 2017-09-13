  • BIST 109.449
  • Altın 147,243
  • Dolar 3,4374
  • Euro 4,1167
  • Kocaeli : 25 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 25 °C

Yeni Eğitim müfredatı değerlendirildi

»
Yeni Eğitim müfredatı değerlendirildi
KESK, TMMOB, PSAKD, Hacı Bektaşveli Anadolu Kültür Vakfı, AABK, Garip Dede Kültür ve Cem evi Derneği, Demokratik Alevi Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri yeni eğitim müfredatları ile ilgili ortak basın açıklaması gerçekleştirerek herkesi ‘Laik, Bilimsel,

KESK, TMMOB, PSAKD, Hacı Bektaşveli Anadolu Kültür Vakfı, AABK, Garip Dede Kültür ve Cem evi Derneği, Demokratik Alevi Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri’nin yeni eğitim müfredatları ile ilgili ortaklaşa düzenlediği basın açıklaması dün Sabri Yalım Parkı’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen açıklamaya çok sayıda dernek temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Açıklamayı ise Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan okudu.

ÜLKE CEZAEVİNE ÇEVRİLDİ

Açıklamada konuşan Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Hicran Turan, “37 yıl önce halklarımızın, emekçilerin ve gençlerin yaşamlarına bir karabasan gibi çöken 12 Eylül faşist darbesi o güne kadar emekçilerin yoğun mücadeleler ile kazandıkları hakların üzerinden bir silindir gibi geçmiş, Türkiye halklarının biriktirdiği tüm değerleri ezen tank paletlerinin sesi olmuştur. Faşist cunta vakit kaybetmeden, devletin resmi ideolojisi olarak tekçi Türk- İslam sentezini uygulamaya koymuş, önce din derslerini zorunlu hala getirmiştir. Ülkemiz adeta cezaevine çevrilmiştir” dedi.

EĞİTİMİ PİYASALLAŞTIRMA UYGULAMALARI

Eğitim iktidarlar için elverişli bir ideolojik aygıt işlevi görür ve özellikle radikal siyasi değişimlerin yaşandığı dönemlerde en fazla müdahale edilen alanlardan birini oluşturur diyen Turan, “15 senedir iktidarını sürdüren AKP’nin de piyasacı dinci bir gündemle eğitim alanına köklü müdahalelerde bulunması şaşırtıcı değildir. Eğitim alanında laik, bilimsel eğitim karşıtı politikaları ve bunların yansımaları olarak müfredat, ders kitapları, dini vakıf ve cemaatlerle imzaladığı protokoller, özel okullara teşvik, sözleşmeli öğretmenlik uygulamaları üzerinden eğitimi piyasalaştırma uygulamaları yoğunlaşmıştır” diye konuştu.

MİTİNGE DAVET ETTİ

Çocuklarımızın bugünü ve yarını için laik bilimsel parasız ve anadilinde eğitimde ısrarcıyız. Çocuklarımızı ve geleceğimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Eğitimde zorunlu din dersi uygulamasına son verilmeli, bilimsellikten uzak hurafelerle dolu akıl dışı öğretim programları derhal terk edilmelidir. Ders kitaplarına sokulan cihat, şeriat gibi kavramların derhal demokrasi, laiklik, eşitlik gibi kavramların olduğu, mescit yerine laboratuvar, kütüphane olan okullar istiyoruz” açıklamalarında bulundu. Turan konuşmasının ardından herkesi 17 Eylül tarihinde İstanbul Kartal Meydanı’nda saat 13.00’de Laik, Bilimsel, Kamusal, Parasız ve Anadilinde Eğitim Mitingi’ne davet etti. Selin BECER

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkan Nigiz son yolculuğuna uğurlandı12 Eylül 2017 Salı 17:02
  • Dikkat elektrik kesintisi !12 Eylül 2017 Salı 15:24
  • İçme suyuna kanalizasyon suyu karıştı12 Eylül 2017 Salı 15:09
  • Binler Akçaray İçin Yeni Kentkart Aldı12 Eylül 2017 Salı 12:48
  • Gazeteci Erkan Nigiz vefat etti12 Eylül 2017 Salı 12:34
  • Vali Aksoy, balık mezatına katıldı12 Eylül 2017 Salı 10:47
  • Vali Aksoy'dan Yıldırım'a iade-i ziyaret12 Eylül 2017 Salı 10:40
  • Karaalp, nedenini açıkladı11 Eylül 2017 Pazartesi 18:40
  • Mevcut liderlere ve lider olmak isteyenlere Attila’dan dersler11 Eylül 2017 Pazartesi 17:12
  • Seval Kızılcan, Tüpraş’tan ayrılıyor11 Eylül 2017 Pazartesi 16:14
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim