Yeni hat 250G seferlere başlıyor

250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havalimanı hattı, 2 Ekim Pazartesi günü seferlere başlıyor

Kasım 2016’da uygun fiyatlı 24 saat esaslı hizmet amacıyla çevre dostu, engelli erişimine uygun alçak tabanlı otobüsler ile başlatılan 250 No’lu İzmit Otogar-Sabiha Gökçen hattı vatandaşlardan yoğun ilgi ve talep görüyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler karşısında Sabiha Gökçen Havalimanına olan hizmet ağını ve sefer sıklığını artırmak amacıyla 2 Ekim 2017 Pazartesi günü 250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen hattı ile seferler başlayacak.

ÜCRETLER BELİRLENDİ

250G No’lu hat Gebze Otogar içerisinden kalkarken, Sabiha Gökçen Havalimanından ise gelen yolcu katının karşısındaki açık otopark içerisinde bulunan duraktan kalkacak. Bu hattın ücretlendirmesi ise tam 8,00 ₺, indirimli 6,5 ₺ ve öğrenci: 5 ₺ olarak belirlendi. Ayrıca Kocaelikartı olmayan vatandaşlar, araç içerisinde sürücü personellerinden 9 ₺ karşılığında alacakları Tek Binişlik Kocaelikart ile haftanın her günü seyahat edebilecek.

YENİ HATTIN GÜZERGAHI

250G Gebze Otogar–Sabiha Gökçen hattı Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerindeki belediye otobüsleri ve Ulaşımpark’a ait otobüslerin tamamına ücretsiz aktarma verecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na Gidiş Durakları

Gebze Otogar Anibal Durağı Tatlıkuyu Durağı Fatih Devlet Hastanesi Yeni Yerleşkesi Durağı Topçular Işıklar (Daldaban) Durağı Feniş (Osman Gazi Yaya Köprüsü) Durağı Yeni Mahalle Yan Yol Durağı Sabiha Gökçen Havalimanı Gelen Yolcu Katı Açık Otopark

Gebze Otogar İstikametine Gidiş Durakları

Sabiha Gökçen Havalimanı Gelen Yolcu Katı Açık Otopark Yeni Mahalle Durağı Feniş (Osman Gazi Yaya Köprüsü) Durağı Topçular Işıklar (Daldaban) Durağı D-100 Eskihisar Sapağı Durağı Tatlıkuyu Durağı Anibal Durağı Gebze Otogar