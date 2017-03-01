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Yeni icra dairesi imzalar atıldı

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Yeni icra dairesi imzalar atıldı
Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeni icra dairesi için tesis edilecek olan 5 bin metre karelik alanın protokolünü imzaladı

Adalet Bakanlığı’nın İcra dairelerinin etkinliğinin arttırılması projesi kapsamında yer arayışına giren Cumhuriyet Başsavcılığı’na Büyükşehir destek verdi. Büyükşehir Belediyesi yeni yapılacak icra dairesi için Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kadıköy Mahallesi’nde bulunan kapalı Pazar yerinin zemin katından Bin metrekarelik, birinci katından da 4 bin metrekarelik alanı bedelsiz olarak tahsis etti. Toplam 5 bin metrekarelik alan bedelsiz olarak 10 yıl boyunca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hizmetinde kalacak. Protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın ve daire başkanları katıldı.

 

“YARGI ADINA ÇOK DEĞERLİ KATKI”

Protokol imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, “Adalet Bakanlığı’nın icra dairelerinin etkinliğinin arttırılması projesi kapsamında yeni icra dairesi modeli üzerinde çalışılıyor. Kocaeli’de de Pilot icra dairesi uygulaması başlatıldı. Kocaeli’de uygun bir mekan yoktu. Bir arayışa girdik. Bu esnada Pazar yeri olarak tasarlanan Büyükşehire ait uygun bir alan olduğunu öğrenince belediyemizde görüşmelerde bulunduk. Toplam 5 bin metre karelik bir alan tesis ettiler. Bedelsiz olarak bize kullanma imkanı veriyorlar. Yargı camiası adına çok değerli bir katkı. Sayın Büyükşehir belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kocaeli’ye ve ilimiz hayırlı olur İnşallah” diye konuştu.

 

“KAMU HİZMETLERİ BÜTÜNDÜR”

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt’un ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hekimsiz ve hakimsiz yaşanmaz. Kalkınmanın temelidir adalet. Adalet işleri toplumun olmazsa olmaz işlerindendir. Kamu hizmetleri bir bütündür. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli’deki hizmetleri bir bütün olarak ele alıyoruz. Biz çözüm üretip, çözümün bir parçası oluyoruz. Yasal olarak bir sorumluluğumuz olmayabilir ama vicdanen kendimizi sorumlu tutuyoruz. Burada da sorumluluğu aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Selin BECER

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