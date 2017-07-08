  • BIST 100.084
  • Altın 141,109
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli : 20 °C
  • İstanbul : 23 °C
  • Sakarya : 20 °C

Yeni partinin isimleri hazır, peki adı ne olacak?

»
Yeni partinin isimleri hazır, peki adı ne olacak?
Yeni parti çalışmalarını hızlandıran Meral Akşener’in parti yönetimi için Müsavat Dervişoğlu, Durmuş Yılmaz, Nuri Okutan, Abdüllatif Şener, Engin Alan, Mansur Yavaş gibi isimlere öneri getirmeye hazırlanıyor

Karar Gazetesi'nden Erol Metin'in haberine göre, MHP’den ihraç edilen bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, partinin liderinin Meral Akşener olacağını kendisine ait sosyal medya hesabından duyurmuştu. Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok da yeni partiye katılacağını açıklamıştı. Böylece Akşener’in partisi kurulduğu anda en az iki vekille TBMM’de temsil edilme şansı bulacak.

 

PARTİNİN İSMİ KONUSU

Geniş yelpazeli partinin isminin ne olması gerektiği konusunda birçok kişiden fikir alınırken, Akşener’in, partinin kadrolarını oluşturmak amacıyla birtakım görüşmeler yaptığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Akşener, büyük illerde teşkilatlanmanın tamamlanması için görevlendirme yaptı. İl başkanlığı için düşünülen isimlere, kendi kadrolarını oluşturma talimatı verildi. Akşener’in genel başkan olacağı yeni partinin yönetiminde kimlerin yer alacağı da yavaş yavaş netleştiriliyor.

 

VEFA İLKESİ

Akşener’in vefa ilkesini gözeterek zorlu mücadele sırasında kendisini yalnız bırakmayanları yönetime taşıyacağına dikkat çekiliyor. Bu kapsamda Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Akşener’in avukatlığını yapan emekli Ağır Ceza Hakimi Feridun Bahşi, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, MHP eski Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Erdem, Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok ve Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan’ın partide görev üstleneceği belirtiliyor. Akşener’le birlikte hareket etme kararı alan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ’ın yanı sıra Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na da listede yer verilmesi bekleniyor. Akşener’in eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, emekli Korgeneral Engin Alan ve Mansur Yavaş’ı da kurulacak partide görmek istediği kulislerde konuşulan iddialar arasında. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la da temas kurulduğu öne sürüldü.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şaşırtan benzerlik! Gören bir daha bakıyor...07 Temmuz 2017 Cuma 13:41
  • Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'a Mehteranlı giriş07 Temmuz 2017 Cuma 13:22
  • “Bay yüzde 13” ile buraya kadar07 Temmuz 2017 Cuma 13:00
  • Belediye meclisinde "ADALET"li laf atışması!07 Temmuz 2017 Cuma 10:00
  • Kılıçdaroğlu, Kocaeli sınırları içinden çıkıyor...07 Temmuz 2017 Cuma 09:43
  • AKP ve MHP'den tarihi imza07 Temmuz 2017 Cuma 09:10
  • Sevinç İnönü ve Nanık Kemal Zeybek yürüyüşe katıldı07 Temmuz 2017 Cuma 08:48
  • Adalet Yürüyüşü’nde iyiler, kötüler, çirkinler!06 Temmuz 2017 Perşembe 17:15
  • Kirazpınar sakinlerinden dikkat çeken pankart06 Temmuz 2017 Perşembe 17:11
  • Sirmen, Kumbaracıbaşı ve Çetin’i Başiskele’de ağırladı06 Temmuz 2017 Perşembe 16:35
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim