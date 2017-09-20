Yeni partinin profili nasıl olmalı?

M.Tanzer Ünal

Profil derken…

Yönetici profili…

Üye profili…

Teşkilat profili…

Algı profili…

Davranış profili…

Yaklaşım profili…

Fikir profili…

Diğer partilerle ilişki profili…

Kamuoyunda bunlar tartışılıyor.

Deniyor ki:

*Kesinlikle “MHP’den ayrılanların kurduğu parti” görüntüsü verilmemeli. “İkinci bir MHP” imajı yaratılmamalı…

*Bu nedenle, kurucular kurulunda MHP’lilerin sayısı ölçülü tutulmalı. Yelpazenin az bir kısmı MHP kökenlilere ayrılmalı.

*Eğer kendi ifadesi doğruysa, teşkilat başkanlığını Koray Aydın’ın üstlenecek olması, büyük bir hata. Bu, ister istemez “Teşkilatları MHP’liler ele geçirdi” algısı yaratacaktır.

*Kurulacak parti, “Türkiye partisi” olmalıdır. Etnik ve dinsel ayrımcılar, bölücüler hariç, tüm Türkiye’yi kucaklayacak bir parti…

*Kurucular kurulu, il ve ilçe yöneticileri belirlenirken hassas davranılmalı, daha önce herhangi bir partinin hizbi içinde bulunanlar kurullardan uzak tutulmalıdır. Özellikle kurucular; “şöhreti az kariyeri parlak” isimlerden seçilmelidir.

*Özellikle il ve ilçe başkanları, her kesime sıcak gelecek itibarlı isimlerden olmalıdır.

*Yeni kurulacak parti, kesinlikle MHP ile polemiğe girmemelidir. MHP’yi muhatap almamalıdır… Kendini MHP’ye göre konumlandırmamalıdır… Eleştirilere cevap vermemeli, saldırıları görmemezlikten gelmelidir. Çünkü yeni partinin rakibi MHP değil, AKP’dir. Muhatabı da AKP’dir… MHP’yi muhatap alması, yeni partiyi amacından saptırır.

*Yeni parti sadece “ülkücüler”in değil, “ülkeye hizmet ve vatan kaygısı” taşıyan herkesin partisi olmalıdır.

*Yeni parti; iktidar partisine oy veren “kemik kitle” dışında kalan “tereddütlü, memnuniyetsiz, çaresiz, itirazı olan, arayış içindeki” seçmenin buluşma noktası olmalıdır.

*Yeni parti, mevcut diğer partilerin müzminleşmiş hastalıklarından uzak tutulmalıdır. CHP, parti içi mücadele yorgunuzdur. Şimdiye kadar “büyük hedef”i olmamıştır. CHP’liler “iktidarı” hedeflemek yerine, “parti içinde köşe kapıp, bununla mutlu olma” yolunu seçmişlerdir. 15 yıldır iktidarda bulunan AKP ise bir parti olmaktan çok, Erdoğan’a ait “siyasi bir kurum”dur.

*Yeni parti bir “dava partisi”, bir “gönül partisi” olmalıdır. “Almaya” değil, “vermeye” gelenlerin partisi olmalıdır… İktidar olmak gibi büyük hedefler, makam peşinde koşan küçük insanların küçük hedeflerine heba edilmemelidir. Çünkü geldiğimiz noktada, içinde bulunduğumuz zor şartlarda, ülkemizin varacağı nokta, şahısların hedeflediği makamlardan daha hayatidir.

*Yeni parti, “Önce vatan” diyenlerin partisi olmalıdır.

İnşallah hayırlı olur

Sevgili okurlarım, defalarca yazdım, bir kez daha yazayım…

Siyaset, AKP ile CHP arasında kilitlendi kaldı.

Ülkemizin yeni bir siyasi oluşuma ihtiyacı var.

Meral Akşener ve arkadaşları tarafından kurulacak partiyi bu nedenle önemsiyorum.

Milletçe bir çıkış yolu bulmalıyız.

Mutlaka…

Bunu başaramazsak, daha sıkıntılı günler bizi bekliyor.

İnşallah yeni kurulacak parti “Türkiye’nin ilacı” olur!

Sizlere, kamuoyunun yeni kurulacak partiden beklediklerini yansıtmaya çalıştım.

Sanat galerisi mi, sauna mı?

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın kesinlikle haberi yoktur.

Haberi olsa, mutlaka müdahale eder.

Neye mi?

Cumhuriyet Parkı içindeki sanat galerisinin saunadan farkı olmayan haline…

Pazartesi akşam o sanat galerisinde Füsun-Faruk Ertunç çiftinin fotoğraf sergisi vardı.

Bir süre önce vefat eden Saim Anıçok’un anısına düzenlenen fotoğraf sergisi…

Açılıştan kısa bir süre sonra oradaydım.

Salona girerken ilk şoku yaşadım.

Adeta sauna!

Hani ekmek fırının kapağını açınca yüzüne sıcak dalgası çarpar ya, aynen öyle.

Baktım, herkesin elinde peçete terini silmeye çalışıyor.

Fotoğraflara şöyle bir bakıyor, geçiyor…

Anlayacağınız, sergi gezmeyi geçiştiriyor.

“Geldim, gezmeden çıkıp gitmeyeyim, ayıp olur” diye düşündüklerinden eminim.

Gezerken dikkat ettim, galerinin havalandırması yok.

Girişte sağ köşede ayaklı bir klima, Çin malı, ama ahı gitmiş vahı kalmış, çalışıyor mu çalışmıyor mu belli değil.

Buraya mutlaka doğru dürüst bir havalandırma sistemi şart.

Sanat galerisinin halini, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın bilgisine ve ilgisine sunuyorum.

Sergiye gelince…

Sergi güzeldi.

Fotoğraflar, Hindistan’dan…

Füsun-Faruk Ertunç çiftini kutluyorum.

Eski Gar’daki sanat galerisi ne oldu?

Eski Gar binası, güzel bir sanat galerisine dönüştürülmüştü.

Bir süre sanat etkinliklerinin merkezi durumundaydı.

Sonra baktık, tramvay inşaatı nedeniyle kapatıldı.

Kapatıldı da, tramvay inşaatı bitmesine rağmen yeniden açılmadı.

Hâlâ etrafındaki metal perdeler duruyor.

Bu galeri, sanırım Kültür Müdürlüğü’nün.

Tabii tramvay inşaatının olumsuzluklarından da Büyükşehir Belediyesi sorumlu…

Sanatseverler, bu galerinin biran önce yeniden hizmete açılmasını bekliyor.