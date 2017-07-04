  • BIST 100.985
  • Altın 140,106
  • Dolar 3,5608
  • Euro 4,0400
  • Kocaeli : 19 °C
  • İstanbul : 24 °C
  • Sakarya : 19 °C

‘YENİ’ şehir yeni yıldızlar

»
‘YENİ’ şehir yeni yıldızlar
Yenişehirspor Futbol Okulu yeni yıldızlar üretmek için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Yeşil Siyahlılarda gündüz grubu hafta sonu 9:30-12:30, aksam grubu ise 18:00 -20:00 saatleri arasında antrenmanlarını yapıyor. 2003-2011 arası doğumlu futbolcularla çalışan Yenişehirspor Futbol Akademisi’nde başarılı antrenör Utku Gürses, bölgelerindeki çocuklara spor yaptırmanın önemine vurgu yaptı.

 

AKİF ARSLAN’A TEŞEKKÜRLER

Gürses gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Kategori oyuncularımız sadece futbol okulundan çıkan öğrenciler ile okullar arasıyaptığımız turnuvalardaki seçmelerle belli oluyor. Şu anda Yenisehir bölgesindeki 3 okuldan destek alıyoruz. Hedef okul sayısını arttırmak.  Bu arada eski alt yapı koordinatörümüz Akif Arslan hocamız bizim ile bağını koparmıyor ve dışarıdan bilgi birikimlerini paylaşıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıldıran Doğantepe’nin kulüp müdürü oldu04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Sarıgül’den başpehlivana ‘DADAŞ’ desteği!04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Mutlu da Van’a gitti04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Esnaflar’da mutlu sona doğru!04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Yaz ateşinde ‘BUZZZZ’ gibi serinlik04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Dağ bahane tanıtım şahane!04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Derince Spor Tesisleri’ne tribün yapılıyor04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Derince ay sonunda başlıyor04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • ‘YENİ’ şehir yeni yıldızlar04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Çubuklu Bala Özkul’a emanet04 Temmuz 2017 Salı 17:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim