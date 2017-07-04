‘YENİ’ şehir yeni yıldızlar

Yenişehirspor Futbol Okulu yeni yıldızlar üretmek için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Yeşil Siyahlılarda gündüz grubu hafta sonu 9:30-12:30, aksam grubu ise 18:00 -20:00 saatleri arasında antrenmanlarını yapıyor. 2003-2011 arası doğumlu futbolcularla çalışan Yenişehirspor Futbol Akademisi’nde başarılı antrenör Utku Gürses, bölgelerindeki çocuklara spor yaptırmanın önemine vurgu yaptı.

AKİF ARSLAN’A TEŞEKKÜRLER

Gürses gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Kategori oyuncularımız sadece futbol okulundan çıkan öğrenciler ile okullar arasıyaptığımız turnuvalardaki seçmelerle belli oluyor. Şu anda Yenisehir bölgesindeki 3 okuldan destek alıyoruz. Hedef okul sayısını arttırmak. Bu arada eski alt yapı koordinatörümüz Akif Arslan hocamız bizim ile bağını koparmıyor ve dışarıdan bilgi birikimlerini paylaşıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum.