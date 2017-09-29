Yeni statta ilk gol Fikri Işık'tan geldi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in vizyon projelerinden olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Kompleksi’nin açılışı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in vizyon projelerinden olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Kompleksi’nin açılışı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit düşen Abdullah Tayyip Olçok’un adının verildiği Kartepe Acısu’da yapılan spor kompleksi hizmete girdi. 2017 Mart ayında başlanan çalışmaların hızla tamamlanması ile Kartepe vizyon projesine kavuştu.

GENİŞ KATILIM

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Kompleksi’nin açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, tesisin yapımında katkısı olan Katarlı iş adamı Muhammed El Kattan, , MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, İl emniyet müdür Necati Denizci, Beşiktaş’ın efsane kaptanı İbrahim Üzülmez, Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaelispor’un efsanevi futbolcusu Faruk Sarman, Galatasaray’ın efsanevi futbolcuları Necati Ateş, Hakan Ünsal, Beşiktaş’ın efsanevi futbolcusu İbrahim Üzülmez ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Program İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Ardından Kartepe Belediyesi Mehteran ekibi tarafından kısa bir konser verildi. Mehteran sonrası ise Kartepe Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

“HEM GURUR HEM HÜZÜN”

Programın açılış konuşmasını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yaptı. Üzülmez konuşmasında, “Bugün verdiğimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Özellikle bu kompleksin yapımında bizlere maddi desteğiyle güç veren Muhammed El Kattan ve şirketine, Acısu’nun spor yöneticilerine, teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 bin metre kare alana kurulmuş FİFA standartlarında bir stattır. 15 Temmuz’da geleceğimize kast edenlere karşı duran Abdullah Tayyip Olçok’un adını bu stada vermenin hem hüznünü hem de gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum” dedi.

BAŞKAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Üzülmez sözlerini, “Kartepe turizmiyle, kültür belediyeciliğiyle 3 buçuk yıldır imza atuyoruz. Sporun başkenti adeta Kartepe, Türkiye Ralli yarışı, safari yarışları gibi yarışların organizasyonunu yaptık. Turizmi sporla buluşturduk. Yamaç paraşütünü artık başlattık. Okçuluk yarışlarını da yapıyoruz. Bisiklet yarışları organize ediyoruz. Kartepe’de 15 ayrı mahallede kadın spor merkezlerimizi oluşturduk . 10 bin kadınımız spor hizmeti almaya devam ediyor. 12 branşta 900’e yakın sporcumuz var. 22 kilometrelik parkuru olan dağ altı yürüyüş yolunu hizmete açtık” ifadeleriyle sonlandırdı.

“DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Üzülmez’in ardından söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Spor kompleksi Kartepe’ye hayırlı olsun. Abdullah Tayyip 16 yaşında bir çocuktu şehit düştüğünde. Silahsız baba oğulu kahpe kurşunlarla şehit ettiler. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz bu tesiste sonsuza kadar yaşayacaktır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Büyükşehir belediyesi olarak spora büyük destek veriyoruz. Bütün ilçelerimize spor yatırımları yapıyoruz. Spora olan desteğimiz devam edecek” dedi.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Özak’ın ardından kürsüye gelen Vali Hüseyin Aksoy, “Gençlerimizi sağlıklı bir şekilde yetişmeleri çok önemli. Bunun için spora ihtiyaç var. Birçok kurum gençlere yönelik çalışmalar yapıyor. Bunlardan birini Kartepe Belediyemiz hayata geçirdi. Gençlerin daha sağlıklı bireyler olmasını sağlayacak olan bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum. 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsüne karşı vatandaş milli iradeye sahip çıktı. O gece sokağa çıkan gençlerden birisinin adının verilmesi önemli bir başlangıçtır. Bu çok anlamlı. Tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

“15 TEMMUZ SIRADAN BİR OLAY DEĞİLDİ”

Vali Aksoy’un ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bizzat tanıdığım ve kaybından büyük üzüntü duyduğum merhum Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile tüm 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum. Bu güzel tesislere Abdullah Tayyip Olçok adını verildi. Kartepe Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz sıradan bir olay değildi. Üç beş FETÖ’cünün kalkıştığı sıradan bir vaka değildi. Türkiye’nin bölgesinde iddialı bir güç olmasını engellemek için çok önceden planlanmış büyük bir projeydi. Türkiye’nin yeniden dizayn edilmesini tasarlıyordu” dedi.

“BU SALONUN KAPISI BÜTÜN OKULLARA AÇIK”

“Birliğimiz beraberliğimiz bizim sigortamızdır” diyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Sporun da eğitimin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulamak isterim. Okullarımızın mutlaka bu tesisleri kullanması lazım. Çocuklarımızın bir müzik aletini son derece güzel çalmasını sağlamak, bir spor branşını yapmasını sağlamak ve bir yabancı dili bilecek şekilde yetişmesini sağlamak durumundayız. Bir çocuk bunları başarıyla yapabiliyorsa o özgüven sahibidir. Bunu yapan Güney Kore’dir. Biz bunu neden yapamayalım. Bu salonun kapısı bütün okullara açık olacak. Sadece futbol değil diğer branşlar da yapılacak. Kocaeli’de 2004’te 10 binlerde olan lisanslı sporcu sayısı şu anda 200 binlere gelmiş durumda” şeklinde konuştu.

BİN KİŞİLİK TRİBÜN

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in vizyon projeleri arasında yer alan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Kompleksi 16 bin 500 metre kare alan üzerine kuruldu. Stadyum içerisinde 600 metre kare bin kişilik kapalı tribün, futbol, voleybol, basketbol, tenis sahaları, cafe, toplantı salonları bulunuyor.

FİFA STANDARTLARINA UYGUN

Spor Kompleksinde ayrıca 4 adet soyunma odası, hakem odası, saha komiseri odası, gözlemci, güvenlik, mescid,toplantı salonu ve 3 adet malzeme odası bulunuyor. Tesis içerisinde yapımı tamamlanan futbol sahası 65x105 ölçülerinde FİFA standartlarına uygun olarak hazırlandı. Futbol sahası çevresinde 4 metre genişliğinde koşu parkuru da bulunuyor. Futbol sahasında Bölgesel Amatör Lig maçları yapılabilecek. Spor kompleksi içerisinde ayrıca 36x18 ölçülerinde basketbol sahası, 36x18 ölçülerinde voleybol sahası, 230 m2 kafeterya binası, bin m2 otopark alanı bulunuyor.

3 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadı, 2 Milyon 650 bin TL + KDV’ye mal olacak. Kartepe Belediyesi tarafından stadyum çevresinde düzenleme çalışmaları tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından stadyum çevresine 500 ağaç dikildi. Bin 500 metre kare alanın toprak dolgusu ve tesviyesi, 300 metre kare yürüyüş yollarıyla bağlantılar yapıldı. 250 metre kare spor kompleksi etrafına yürüyüş için sarı malzeme serildi. 2 adet kamelya ve 2 adet piknik masası montajı yapıldı.

ŞEHİT ABDULLAH TAYYİP OLÇOK KİMDİR?

1993 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte çalışan, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren Erol Olçok’un oğlu Abdullah Tayyip Olçok FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında babası ile birlikte önce Altunizade’deki, ardından saldırıların yoğun olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki direnişe katıldı. 16 yaşında ki Abdullah Tayyip Olçok ve babası Erol Olçok, darbecileri ikna etmeye çalışırken hainlerin kurşunlarıyla köprü üzerinde şehit düştüler. Ahmet HAZER