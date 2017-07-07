Yeni Vali’ye formalı ziyaret

Kocaeli’ne atanan Vali Hüseyin Aksoy’a ziyaretçi akını sürüyor.

Darıca G.B. Onursal Başkanı ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mustafa Öztürk ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Aksoy, Darıca hakkında Kaymakam Karaman ve Belediye Başkanı Karabacak’tan bilgi alırken, ziyaret sonunda Başkan Öztürk, Vali Aksoy’a isminin yazılı olduğu 41 numaralı Darıca Gençlerbirliği forması hediye etti. Vali Aksoy’un spora ve futbola olan ilgisinin büyük olduğunu belirten Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mustafa Öztürk, ‘’Sayın Valimizi ziyaret ederek, Darıca GB camiasının hedeflerini anlattık. Kendisi spora gayet ilgili birisi. Valimizin de destekleriyle yeni sezonda şampiyon olmayı hedefliyoruz” dedi.

1-0’LIK GALİBİYETE TANIKLIK ETMİŞ

Bu arada Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Vali’siyken geçen sezon Darıca Gençlerbirliği’nin Diyarbekirspor ile Diyarbakır’da oynadığı ve 1-0 galip geldiği Play-Off maçını izlediğini ziyarette aktardı. Vali Aksoy, “Darıca Gençlerbirliği’ni 2.Lig’de görmek isteriz” derken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.