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Yenikent Anadolu çok rahat!

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Yenikent Anadolu çok rahat!
Liseler Arası B Gençler Voleybol İl Birinciliği çeyrek final maçında Yenikent Anadolu Lisesi ile Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi takımları karşılaştı.

Güçlü kadrosu ile dikkat çeken Yenikent Anadolu Lisesi, Çakabey karşısında zorlanmadı ve molalar dahil 90 dakika süren mücadeleyi 3-0 kazanmasını bildi. Maçın setlerini 25-17, 25-14 ve 25-20 kazanan Yenikent Anadolu son 4’e adını yazdırdı. Yenikent’te takım kaptanı Tuğçe’nin etkili oyunu dikkatlerden kaçmadı.

 

YENİKENT ANADOLU LİSESİ: 3 GÖLCÜK ÇAKABEY AL: 0

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Müjgan Sevgier***, İlker Küçük***

YENİKENT ANADOLU LİSESİ: Pelinsu***, Ebrar***, Ceren***, İlayda**, Tuğçe***, Yağmur***, Merve**, Ilgın***

GÖLCÜK ÇAKABEY AL: Fulya***, Sedanur***, Ayşegül, Büşra***, Rümeysa, Dilara***, Meliha, Senanur***, Ilgın Akbaba***, Bilge Yağmur

SETLER: 25-17, 25-14, 25-20 (Yenikent)

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