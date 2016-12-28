Yenikent Anadolu çok rahat!

Güçlü kadrosu ile dikkat çeken Yenikent Anadolu Lisesi, Çakabey karşısında zorlanmadı ve molalar dahil 90 dakika süren mücadeleyi 3-0 kazanmasını bildi. Maçın setlerini 25-17, 25-14 ve 25-20 kazanan Yenikent Anadolu son 4’e adını yazdırdı. Yenikent’te takım kaptanı Tuğçe’nin etkili oyunu dikkatlerden kaçmadı.
YENİKENT ANADOLU LİSESİ: 3 GÖLCÜK ÇAKABEY AL: 0
SALON: Şampiyon Hasan Gemici
HAKEMLER: Müjgan Sevgier***, İlker Küçük***
YENİKENT ANADOLU LİSESİ: Pelinsu***, Ebrar***, Ceren***, İlayda**, Tuğçe***, Yağmur***, Merve**, Ilgın***
GÖLCÜK ÇAKABEY AL: Fulya***, Sedanur***, Ayşegül, Büşra***, Rümeysa, Dilara***, Meliha, Senanur***, Ilgın Akbaba***, Bilge Yağmur
SETLER: 25-17, 25-14, 25-20 (Yenikent)