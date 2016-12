Yenilenen umutlara beş kala

Ayşe SARIZEYBEK / Nlp Uzmani & Pozitif Yasam Danış

Yeni bir haftada, yeniden merhaba,

Bir varmış bir yokmuş misalisin ey hayat...

Düşen Rus uçağındaki merhum yolculara, Allah rahmet eylesin.

Tam da, bir varmış bir yokmuş oldular. Bizler, sizi hep güzellikle hatırlayacağız sevgili kalinkalar.

2016 son sahnelerini kapatırken, ses getirmeye devam ediyor.

Yaşamımızın bir an sonrasını bilmediğimizin ne kadar bilincindeyiz?

Bu bilinçte olsak, hırslarımız, küslüklerimiz, kinlerimiz devam eder miydi?

Yoksa, yaşadığımız an'ın tadına varmaya mı çalışırdık?

Bu tadı almamıza engel olan şeylere prim verir miydik?

Toplu ölümler,büyük kazalar bizlere, savaşın, kavganın, hırsın, aç gözlülüğün ne kadar anlamsız olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Yaradan,

Yaratılanlar birbirleriyle selamlaşsın istemiş.

Yaratılanlar, birbirleriyle hediyeleşsin istemiş.

Yaratılanlar, birbirlerini arayıp sorsun istemiş.

Yaratılanlar, barışsın istemiş.

Yaratılanlar, yaradanla konuşsun istemiş.

Yaradan, o kadar zenginmiş ki, yerküre sofrasında binbir çeşit olsun istemiş.

Dünyanın her yerine serpiştirdiği, renk renk insanı, farklı dillerde konuşturup,farklı farklı inançlarda buluşturmuş.

Farklı farklı selamlaştırmış.

Her din, her dil, aslında yaradanın ruhuyla buluşmak için bir zenginlikmiş…

Dünyanın bir köşesinde kilise çanı çalarken, başka bir köşede camilerden ezan sesi duyulmuş, başka bir köşede şamanlar davul çalarken, bir başka yerinde havralara toplanmışlar. Afrika ormanlarındaki ilkel yerliler, totemin karşısında dans ederlerken, bazıları da yüzlerini gökyüzüne çevirmişler.

Yaradanın ruhu, herkesle konuşurmuş o anda. Herkesle selamlaşırmış, ama yaratılanlar birbirlerinden habersiz, sadece kendisiyle konuştuğunu zannedermiş.

Ve bu yüzdendir ki, herkes kendi ibadetini, yaradanın tek konuşma dili sanıp, diğer dilleri dinlemeyi unutmuş.

Oysa bilmezlermiş ki bu, yaradanın farklı dillerde seni seviyorum demesinden başka bir şey değilmiş.

Gökten bir elma düşmüş, yere inene kadar bin bir parça olmuş.

Bin bir parçada bir elmayı göremeyenler için bu hikaye yazılmış.

Mutlu Noeller, mutlu kandiller, mutlu hanukalar, mutlu bayramlar, mutlu cumalar, mutlu Hıdırellezler, mutlu paskalyalar.

Dünyanın her neresinde, hangi dilde, hangi dinde olursanız olun, yaradanın tüm dillerde, tüm dinlerde hep aynı şeyleri söylediğini yeniden hatırlayın, ama bu kez unutmayın olur mu?

Yeni yıla biraz daha yaklaşırken, yeni umutlar, yeni güzellikler, barış ve huzurla 2017’ yi dolu dolu yaşamayı yürekten diliyorum. Din, dil, mezhep, ırk, etnik köken ayrımlarının artık konuşulmadığı bir dünyada yaşamayı hak ediyoruz. Bu dünyanın oluşması için önce kendi zihnimizde bu ayrımların bitirmeye niyet edelim.

Sevgiyle, mutlulukla, barış ve huzurla nefes aldığımız bir yıla hoş geldin diyorum.

Sevgiyle kalın.