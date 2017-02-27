Yerli İHA’nın başarısı referans oldu

Dünyanın en büyük ticari uçak firmalarından Amerikan Boeing’in tedarikçilerini Türk firmalarından seçmesi için 15 Ekim 2016’da SAHA İstanbul tarafından İstanbul’da düzenlenen zirve sonrası Boeing, 5 Türk tedarikçi ile görüşmelere başladı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili HASAN Büyükdede, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sistemlerinin başarılı olmasının yabancının ilgisini Türk sanayine çektiğini söyledi.
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