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Yerli tarım işçiliğinde Suriyeliler devrede

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Yerli tarım işçiliğinde Suriyeliler devrede
İzmir’in Ödemiş ilçesinde yerli tarım işçisi bulamayan üreticiler çareyi Ödemiş ve çevresine yerleşen Suriyelilerde buldu.

Üreticiler, yerli işçi bulmakta zorlandıklarını belirterek, Suriye’den bölgeye yerleşenlerle doldurmaya çalıştıklarını söyledi.Ödemişli salatalık üreticisi Emin Bektaşoğlu, katileli tarım işçisi bulmakta zorlandıklarını belirterek birkaç yıldır güneydoğu kökenli vatandaşlar ve Suriye’den Türkiye’ye gelenlerle çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bölge dışından gelen işçilerin tarıma yabancı oldukları için kalifiye işçi sıkıntısı çektiklerini belirten Bektaşoğlu, “Birkaç yıldır, işçi sıkıntısı çekiyoruz. Bu sıkıntıyı, işçi sağlayan aracılar vasıtası ile güneydoğudan bölgeye gelen vatandaşlarımız ve Suriye’den gelenlerle doldurmaya çalışıyoruz. Şu an işçilerle ciddi bir sorun yaşamıyoruz ama benim dileğim, herkesin kendi yurdunda huzur bulması ve çalışmasıdır. Böyle devam ederse ileride çeşitli sorunların çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.

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