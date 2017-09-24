Yeşil ışığın kendisine yandığını zannetti

İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 'U' dönüşü yapmak isteyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 EG 551 plakalı otomobil, yeşil ışığın kendisine yandığını zannedince hareket etti. Bu sırada Ercan Halıcı idaresindeki 41 AK 863 plakalı araç, 'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca, karşı şeritten gelen Bahattin Acar idaresindeki CV 607 ZT yabancı plakalı panelvan araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Ercan Halıcı bulunduğu yerde sıkıştı. Sürücü itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekiciler tarafından çekildikten sonra yol trafiğe açıldı.