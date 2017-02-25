Yeşil Özel Güvenlik Sistemleri hizmete girdi

Silahlı Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi, yenileme eğitimi, hizmet içi eğitimler verilerek aynı zamanda sistemlerin kurulumunu yapacak olan Yeşil Özel Güvenlik Eğitim ve Sistemleri, hizmete girdi.

Yeşil Özel Güvenlik Eğitim ve Sistemleri, geçtiğimiz gün İzmit Ömerağa Mahallesi, Naci Girginsoy Sokak, No:7/4 adresinde hizmete girdi. Açılışa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, eski Derince Belediye Başkanı Halit Altuntaş ve çok sayıda konuk katıldı. İstanbul Varlık Hasar’ın sahibi Fehriye Özecik’in kurucusu olduğu, Yeşil Özel Güvenlik Eğitim ve Sistemleri’nde Şirket Yöneticisi ve Genel Müdür olarak ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden emekli Başkomiser Yüksel Özecik görev yapacak.

“SİSTEM KURULUMU DA YAPILACAK”

4 personelin ve 9 eğitimcinin görev yapacağı şirket, toplam 275 metre kare alana sahip. Silahlı Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi, yenileme eğitimi, hizmet içi eğitimler ve sistemlerin kurulumu da yapılacak. 3 sınıftan birinin 40 kişilik Uygulamalı eğitim sınıfı olduğunu söyleyen Şirket Yöneticisi ve Genel Müdür olarak Yüksel Özecik, “Amacımız Kocaeli’ de açılan 3’üncü eğitim kurumu olarak daha iyi daha kaliteli eğitim vermek” diye konuştu. Selin BECER