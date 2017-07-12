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Yeşil sahada ölüm kamerada

Yeşil sahada ölüm kamerada
Adapazarı'nda, Olgunlar Turnuvası'nda oynanan karşılaşmada Ali Abanoz kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ali Abanoz'un yere yığılma anı kameraya yansıdı
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