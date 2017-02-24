Yeşilin ortasındaki cennet: Manar Yuvacık’ta son daireler...

Maykon Mimarlık ve Kain İnşaat ortaklığıyla gerçekleştirilen, 21 dönüm arazi üzerinde 151 daire ve 10 villadan oluşan Manar Yuvacık projesinin yüzde 70’i tamamlandı.

Maykon Mimarlık ve Kain İnşaat ortaklığıyla gerçekleştirilen, “Yeşilin ortasındaki cennet” sloganıyla satışa sunulan Manar Yuvacık 2017 sonbaharında teslim edilmesi planlanıyor. İzmit şehir merkezine 8 Km, Sapanca Gölüne 25 Km, Karatepe Kayak Merkezi’ne 20 Km mesafede bulunan dairelerin yüzde 70’inin satıldığını söyleyen Genel Müdür Tahsin Karaosmanoğlu ve Proje Müdürü Aşkın Özön, “180 bin liradan başlayan dairelerimizden yararlanmak için bütün Kocaeli halkını davet ediyoruz” dedi.

YÜZDE 60’I TAMAMLANDI

İlimizin en popüler bölgelerinden Yuvacık-Paşadağ mevkiinde konumlandırılan Manar Yuvacık projesi, hızla yükselmeye devam ediyor. Kain İnşaat ve Maykon Mimarlık ortaklığında hayata geçirilen projenin yüzde 60’ı tamamlandı. ‘Yeşilin ortasındaki cennet’ sloganıyla satışa sunulan ve ayrıcalıklı konumuyla göz kamaştıran Manar Yuvacık Kartepe, Sapanca Gölü, orman ve Yuvacık Barajı’na hakim bir vadi üzerinde, önü kapanmaz bir manzaraya hakim. Projenin 2017 ekim ayında tamamlanması öngörülüyor.

9 FARKLI TİPTE DAİRE

Doğanın tam kalbinde, yeşillikler arasında, muhteşem bir manzaraya sahip olan Manar Yuvacık, 21 bin metrekarelik bir arsa alanına sahip. Toplam 151 daire ve 10 müstakil villadan oluşan projede farklı ihtiyaçlara cevap veren 9 farklı daire tipi bulunuyor. 2+1 , 3+1, 4+1, 3+1 dubleks, 4+1 dubleks ve villalardan oluşan Manar Yuvacık, sosyal donatıları ve çevre düzenlemesiyle de sakinlerine 5 yıldızlı bir yaşam vaat ediyor.

TÜM DAİRELER MABZARALI

Manar Yuvacık’ta her blokta 8 kişilik asansör; dairelerin tümünde ise ses ve ısı yalıtımlı çelik kapılar, ısı yalıtımlı kenet çatı sistemi, ilave ısı yalıtımı sağlayan ısıcam konforlu doğramalar, tamamı muazzam manzaraya hakim geniş balkon ve teraslar, alttan ısıtmalı veya radyatörlü ısıtma sistemi, 1. sınıf mutfak ve banyo dolapları, kombi, duşakabin, üst düzey ses yalıtımı, Çanakkale Seramik ve Vitra’nın lüks sınıf ürünleri bulunuyor.

SPA BÖLÜMÜ DE VAR

Şehir merkezine 10 dakika mesafede olmasına rağmen temiz havası ve doğanın kalbindeki konumuyla dikkat çeken Manar Yuvacık, sosyal donatılarıyla da sakinlerine standart üzeri bir yaşam sunuyor. Projede, yaz aylarında üstü açılabilen masaj bölümlü yarı olimpik yüzme havuzu ve içinde kafe, fitness salonu, bay-bayan saunası ve şok duşlarının yer aldığı 550 metrekarelik alan üzerine konumlanmış SPA bölümü bulunmakta.

TATİL KÖYÜ GİBİ

Otoparkı, kafeteryası, çocuk oyun alanları, yaklaşık 500 metrekare alana oturan ve gece ışıklandırılan şelaleli muhteşem göleti, kamelyaları ve yürüyüş parkurlarıyla 4 mevsim yaşanabilen bir tatil köyünü andıran Manar Yuvacık’ta, toplam alanın yüzde 75’i yeşil alana ayrılmış durumda. 7/24 güvenlik hizmetiyle sakinlerine huzurlu bir yaşam sağlayacak olan projede konutların yüzde 70’inin satışı tamamlandı.

HEM SİTE İÇİNDE HEM MÜSTAKİL

Projede 10 adet bulunan villalarda ise her şey konforunuz için düşünülmüş. 260 metrekare brüt alana sahip olan villaların her biri 300 metrekare müstakil bahçe, isteğe göre özel havuz, 4 oda, 4 banyo, giyinme ve çamaşır odaları ile 3 adet terasa sahip. İçinde Türk hamamı, şömine, country stili lake kapılar ve mutfak dolapları, kapalı otopark ve otomatik bahçe kapısı bulunan villaların bir diğer özelliği de site içinde olmasına rağmen özel girişlerinin olması. Nurşah ŞAHİN