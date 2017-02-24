Yetenek seçimiyle 10-15 yıl sonra!..

Tolga Havuç

Türk sporunun gelişmesiyle ilgili her kesimden farklı seslerin yükseldiği bir dönemde herkesin çok iyi bildiğine inandığı fakat ince ayrıntıların kaçırıldığı bir konu olan sporda yetenek seçimini kaleme almak istiyorum…

Bugüne kadar sporda eğitim başta olmak üzere bir çok husus üzerinde kamuoyu yapılmış lakin yetenek seçimi konusunda yetersizlik durumu çok fazla göze batmamış, gündeme getirilmemiş gözlemine varmaktayım!..

Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya spor literatürleri de bir hayli değişime uğradı…

Hemen hemen her branşın antrenman bilimi ve yöntemleri, yönetim bilimi ve temel stratejileri hatta branşa özgü kıyafetlerin ergonomik yapılarına kadar ciddi değişimlere sahne olan spor, gelişen dünya ile paralel bir yol izlemektedir…

Yetenek seçimleri de bu doğrultuda ilerlemektedir…

Genetiksel testlerin yapıldığı söylemiyle çalkalanan dünya sporunda çeşitli antropometrik testler yapılmaktadır…

Geçen gün Prof. Dr. Yavuz Taşkıran hocamla sohbet ederken ince bir ayrıntıdan bahsetti…

Aslında şuan yapılan yetenek seçimlerine baktığımda ince gibi gözüken bu ayrıntı gerçekleştirilen büyük bir eksikliğin ve yanlışın ilacı gibi gözüyor!

Neydi bu kadar önemli olan konu diye sorulabileceğini bildiğim için lafımı çok uzatmayacağım…

Yavuz hoca: ‘Yetenek seçimi o branşı yapan sporcular arasında çeşitli çalışmalar yaparak seçilmeli, belirlenmelidir’ dedi.

Çevremize baktığımızda genellikle –karambole- diye tabir edebileceğim şekilde; sen şu branşı yap diğeri onu denesin, ben çocuğumun bunu yapmasını istiyorum, şu çocuğun boyu uzun ötekisi kısa bu yüzden şu branşları yapsın, şeklinde yetenek belirleme ve yöntemler zinciri oluşmaktadır…

Sen bir eğitimci ve spor bilimci olarak neler yapıyorsun, diye soru soran okurlarımı da işitmiyor değilim...

Ben her zaman yetenek seçimlerinin çok küçük yaşta (2,5-3 yaş) cimnastik sporuna başlayıp 7 veya 11 yaşlarına kadar iyi bir temel eğitim süreci geçiren çocukların büyüme grafiğini takip ederek, anne-baba olmak üzere çocuğun soyağacını da gözlemleyip 2 farklı yaş grubunda dönemsel yönlendirme yapılabilir, diye düşünüyorum ve kendi çalışmalarımda uyguluyorum…

Örnek veriyorum; cimnastik yapan çocuklar minikler(7-8 yaş) kategorinde 4 alette yarışabilir ama küçükler(9-10 yaş) kategorisine geldiğine yarışamayabilir, hatta yarışsa bile yıldızlar(11-13 yaş) kategorisi yâ da daha üst yaş kategorilerine çıkamayabilir…

Buna fiziksel olarak boy uzaması, kilo gibi antrenman bilimcilerin açıklayabileceği birçok neden sayabiliriz…

7 yaşı kriter tutmamın sebebi; son çocukluk dönemine başlangıç olarak kabul edilmesi diyebilirim…

11 yaş ise; ergenlik dönemlerinin başlangıç yâ da belirti gösterdiği yılları işaret etmesi diyebilirim…

Tabii yetenek seçimlerinde sadece fiziki durumlara bakılarak bir model oluşturmak yaş belirtmek yetersiz olabilir, bu sebeple çocuğun süreç içerisinde mental durumu, algı kapasitesi de gözlemlenebilir, ölçülebilir…

Fakat her seçim iyi bir alt yapı almış ve branşı yapan çocuklar içerisinden yapılmalıdır!

Ve bu seçim uzun vadede planlanarak belli bir program dâhilinde yapılmalıdır…

Yapılacak olan bu çalışmalar hem bilimsel olarak hem de uygulamalı bir şekilde ülke sporumuza katkıda bulunabilir…

Daha ileriye taşıyabilirsek eğitim modeli oluşturarak eğitim-yetenek seçimi-spor zincirini oluşturabiliriz…

Daha da ileri taşıyabilirsek eğitim-yetenek seçimi-spor-politika zincirini oluşturup fazla değil 10-15 yıl sonra yetişen sporcularla Olimpiyatlarda ülke olarak zirveye yerleşebiliriz…

Ve bana göre en önemlisi devletimizin türk sporuna armağan ettiği muhteşem tesislerin karşılığını ülke olarak dünya arenasında ay yıldızlığı bayrağımızı dalgalandırarak verebiliriz…