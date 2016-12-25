Yetişken: Curling sporunu herkes yapabilir

Curling İl Temsilcisi Ata Yetişken, Erzurum’da unutulmayacak bir organizasyonda bir araya geldiklerini ifade etti ve şu şekilde konuştu:

Curling sporu ile ülkemiz 8 yıl önce tanıştı. Ancak 10 yıl bile dolmadan çok sevilen bir spor haline geldi. İnanıyorum ki kısa bir zaman dilimi içerisinde herkesin yapabileceği curling etki alanını genişletecektir.

ERZURUM’UN DADAŞINI TANIDIK

Kocaeli takımları olarak Erzurum’daki Türkiye Curling şampiyonasında şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Kocaeli’nin buz sporlarında önemli bir marka değeri olduğunu şampiyonada diğer takımlar da görebildi. Bazı takımlarımız tecrübe kazanırken, bazı takımlarımız da rekabeti en üst seviyede yaşadı. Burada kazanmak ya da kaybetmekten ziyade çok güzel vakit geçirdik, Erzurum kültürünü ve dadaşını tanıdık.

TEŞEKKÜR ETTİ

Tabii ki bizlerin buralarda mücadele etmesini sağlayan Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Muzaffer Çintimar, kulüp başkanları, idarecileri ve sporcularına teşekkür ediyor, organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Curling sporunun hem kentimizde hem de ülkemizde yayılmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.