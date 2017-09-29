Yetkin Sertifikanın Adresi ‘KOÜSEM’

2017 yılında 9 aylık süre içerisinde ise 1544 kişiye sertifikalarını dağıtan Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KOÜSEM), ülkemizin layık olduğu gelişmiş toplumların bilgi seviyesine çıkması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

2017 yılı içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, GTÜ, KOSGEB, Elginkan Vakfı, Türk Hava Yolları, İŞKUR, Kocaeli Emlakçılar Odası ve SADAŞ gibi çok sayıda kurum ve kuruluşla yapılan eğitim işbirlikleri dahil 87 farklı eğitim programında açtığı kurslarla 1544 kursiyeri sertifikalandıran KOÜSEM, 2018 yılı için hedefi daha da yükselterek 3500 kursiyere sertifika vermeyi amaçlıyor.

Sertifika Programları Büyük İlgi Görüyor

KOÜSEM’de yürütülen sertifika programları arasında Uçak Bakım Teknisyeni, Otomotiv Montajcılığı, Saç ve Gövde Kaynakçılığı, Genel Yangın Eğitimi, Vatman Eğitimi, Temel Emlakçılık ve Emniyet Yönetim Sistemi ön plana çıkan programlar arasında yer alıyor. Kişisel eğitimlerin yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları ile yurtdışındaki kişi ve kurumlara ihtiyaç duydukları alanlarda kurslar, seminer ve konferanslar düzenleyen KOÜSEM, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayarak KOÜ olanaklarının tanıtımında büyük görev üstleniyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmetleri de veren KOÜSEM, ülkemizin layık olduğu gelişmiş toplumların bilgi seviyesine çıkması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

“Daha Öğrenecek Çok Şey Var”

KOÜSEM Müdürü Prof. Dr. Ufuk Yıldız da güncel bilgilerle ülkesi ve dünya ile bütünleşmiş bir toplum için “Daha öğrenecek çok şey var” parolasıyla, kendisine ve kurumuna artı değer katarak yüzyılın bilgi çağında yer almak isteyen herkesi faaliyetlerine katılmaya davet ediyor.