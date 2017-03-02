YGS giriş yerinizi öğrenmek için tıklayın

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2017 YGS giriş yerlerini açıkladı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "12 Mart 2017 tarihinde saat 10.00’da uygulanacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmalarısınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir" denildi.