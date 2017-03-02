YGS giriş yerinizi öğrenmek için tıklayın

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "12 Mart 2017 tarihinde saat 10.00’da uygulanacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmalarısınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir" denildi.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2017 YGS giriş yerlerini açıkladı
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