  • BIST 89.647
  • Altın 146,929
  • Dolar 3,6812
  • Euro 3,8721
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

YGS giriş yerinizi öğrenmek için tıklayın

»
YGS giriş yerinizi öğrenmek için tıklayın
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2017 YGS giriş yerlerini açıkladı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "12 Mart 2017 tarihinde saat 10.00’da uygulanacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmalarısınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir" denildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşçılara yeterlilik belgeleri verildi01 Mart 2017 Çarşamba 09:24
  • İzmit’te kiraz ve asma eğitimi verilecek01 Mart 2017 Çarşamba 06:30
  • Kartepe’de Çevreci Eğitim programı yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 02:30
  • Yarımca Mimar Sinan velileri eğitim alıyor28 Şubat 2017 Salı 18:00
  • Fulbright ile ABD’de yüksek öğrenim fırsatı28 Şubat 2017 Salı 09:54
  • 56 yaşındaki elektrik ustası, 11. sertifikasını aldı27 Şubat 2017 Pazartesi 16:13
  • Yazar Adem Özkese, Gebzeliler ile bir araya geldi27 Şubat 2017 Pazartesi 15:42
  • İzmit’te lise öğrencilerine vefa söyleşisi27 Şubat 2017 Pazartesi 13:47
  • Fulbright ile ABD’de yüksek öğrenim fırsatı26 Şubat 2017 Pazar 23:00
  • KOÜ’de İSU çalışmaları öğrencilere tanıtıldı26 Şubat 2017 Pazar 04:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim