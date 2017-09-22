Yiğit Alp Altınordu’da!

Kocaeli’nin alt yapısı en sağlam takımlarından birisi olan kulübü Kocaeli Güneşspor futbolcu ihraç etmeye devam ediyor.

Geçen sezon 9 yaş grubunda 7 şampiyonluk yaşayan, 7 takımın 4’ünü Türkiye şampiyonasına gönderen, U-13 takımı ile yarı finallere kadar kalan Yeşil Siyahlılar, 2006 doğumlu futbolcusu Yiğit Alp Özkurt’u Altınorduspor’a gönderdi. Dünya’nın en başarılı alt yapılarından birisine sahip olan Altınordu, Yiğit’in yeteneğine inandı ve 11 yaşındaki yıldız adayını bünyesine aldı. Yiğit Alp, Kocaeli Güneşspor Kulübü’ne ve antrenörü Ender Demir’e minnettar olduğunu ifade ederek “İzmit’i İzmir’de en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.