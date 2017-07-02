Yiğit ve Enes Nevşehir’e gitti

İlimizin alt yapıya değer veren kulüplerden Yeşilovaspor’da akademi takımı üretimlerine devam ediyor.

Yeşil Beyazlı takımın 12 yaş grubunda forma giyen Yiğit Kürkan ve Enes Yücel, Nevşehir’de düzenlenecek olan şampiyonaya gitmek için İl Karması’na seçildi. Kulüp kurmaylara Yiğit ve Enes’i kutlayarak ikiliye başarı dileklerinde bulundu.