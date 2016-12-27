YILBAŞI karlı olacak!

Hava soğukluğu iyice kendini hissettirmeye başladı.

Hava soğukluğu iyice kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgiye göre hava bugün sağanak yağışlı. Gece geç saatlerden itibaren de kar yağışı var. Kar yağışı yarın, cuma ve cumartesi günleri devam edecek. Yani yılbaşına karlı bir havada gireceğiz. Sıcaklık 1 ile 4 derece civarında olacak.