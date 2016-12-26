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Yılbaşında beslenmeye dikkat

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Yılbaşında beslenmeye dikkat
Yeni yılda sağlıklı beslenmeye ve spora dikkat edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Elif Yıldız, 2017'ye sağlıklı girilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dermaklinik Estetik Ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, "2016 yılını geride bırakarak yepyeni bir yıla daha merhaba diyoruz. Yeni yılda güzel kararlar alabiliriz. Sağlıklı beslenmeyi ve sporu hayatımıza yerleştirme konusunda yeni adımlar atabiliriz" dedi.

Diyetisyen Yıldız, yılbaşı gecesinde nasıl beslenilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

1) Son bir hafta daha dikkatli yiyerek ve size özel detokslar yaparak, o geceye kendinizi hazırlayabilirsiniz. Bir gece olsun biraz daha rahat davranmak için ön hazırlık yapmamızın hiçbir zararı olmaz.

2) Yılbaşı günü en çok yapılan hata, gece çok fazla yenileceği düşünüldüğü için, gündüzden yemeyi kesmek. Oysa gündüzden dengeli bir şekilde beslenirsek, geceyi daha kontrollü bile geçirebiliriz.

3) Bu tarz günlerde 3-2-1 kuralı çok önemli. Sabah 3 dilim ekmek, öğlen 2 dilim ve akşam 1 dilim şeklinde karbonhidrat dengenizi ayarlayabilirsiniz. Yediğiniz ekmek çeşidi; tam buğday, çavdar, siyez ya da karabuğday unundan yapılmış ekmek olabilir.

4) Kahvaltıyı 2 küçük *otlu krep, 1 yumurta, 1 çay bardağı lor peyniri, 1 tabak yeşillik ile yapabilirsiniz. *Otlu krep: 1 yumurta + 2 çorba kaşığı tam buğday unu + zerdeçal,karabiber,pul biber, az kaya tuzu + birkaç dal maydanoz ve taze nane (ince kıyılmış) Malzemeleri karıştırıp çırpıyoruz. Az miktarda yağ ile pişiriyoruz.

5) Kuşluk ve özellikle akşamüstü ara öğün yapın. 1 bardak yoğurt + 8-10 adet çiğ badem, fındık + 1 porsiyon meyve şeklinde olabilir.

6) Öğle yemeğinde sebze yemeği, bol yeşil salata 1 kase yoğurt ya da yeşil ayran yanında 2 dilim ekmek yiyebilirsiniz. (Yeşil ayran: maydanoz,dereotu,taze naneyi ayran ile beraber rondodan geçirin)

7) Çerezler: 1 küçük kase tuzsuz ve az yağlı kuruyemiş tüketebilirsiniz. Çiğ badem, çiğ fındık, ceviz, yaban mersini, siyah kuru üzüm, beyaz leblebi karışımından oluşan bir kase güzel olabilir.

8) Gün içinde 1.5-2 L su için. En son yarım litre suyu, geceye yaymaya çalışın.

9) Sofrada daha kontrollü ve yavaş yemek adına, sık sık çatal-bıçağı elinizden bırakın"

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