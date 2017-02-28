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Yıldırım: Öğrencilerimizin ve okullarımızın yanındayız

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Yıldırım: Öğrencilerimizin ve okullarımızın yanındayız
Dr. Pembe Müjgân Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Köse’yi makamında ağırlayan İsmail Yıldırım, “Öğrencilerimizin ve okullarımızın her zaman yanındayız” dedi

Karamürsel Dr. Pembe Müjgân Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Köse, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı ziyaret etti. 2016 yılında Kocaeli’de ilk defa düzenlenen Sağlık Meslek Liseleri arası öğrenci sempozyumuna katkı sunduğu için İsmail Yıldırım’a teşekkür eden Müdür Emine Köse, bu yılki projelerinden de bahsetti. 

 

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

İsmail Yıldırım, “Öğrencilerimizin gelişiminde, eğitim ve öğretiminde elimizden gelen maddi ve manevi hiçbir yardımdan kaçınmayacağımızı ve her zaman öğrencilerimizin ve okullarımızın yanında olacağımızı belirtmek isterim” dedi.

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