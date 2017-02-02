Yıldırım ülkücülerle bir araya geldi

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Ülkü Ocağını ziyaret etti

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 30 Kasım 2016’da Karamürsel Ülkü Ocağı Başkanlığı görevine atanan Cihan Özer’i tebrik ederek iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Ülkücü gençlerin misafiri olan Başkan Yıldırım, “Ortak yaşam alanımız ve tek sevdamız olan Karamürsel için farklı siyasi görüşlerin, farklı bakış açılarının tüm fikir ve önerilerine açığız” dedi. Ülkü Ocağı Başkanı Cihan Özer, MHP Meclis üyesi Selman Açık ve ülkücü gençler, Yıldırım’a teşekkür etti.