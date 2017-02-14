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Yıldız: Bahanemiz yok

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Yıldız: Bahanemiz yok
Kocaelispor’da teknik adam Ümit Metin Yıldız, Manavgatspor maçında kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini ifade etti.

Yıldız “Van maçında hak ettiğimiz puan ya da puanları alamamanın üzüntüsünü yaşadık. Manavgatspor maçı bu anlamda telafi maçı olacaktır. Var olan gücümüzü sonuna kadar sahaya yansıtacağız. Üst sıralarda tutunmak için özelikle iç saha maçlarında puan kaybetmememiz gerekiyor. Manavgat maçı da diğer maçlar gibi sahaya kazanmak için çıkacağımız bir maç olacak. Bahanesi yok, kazanmak zorundayız” ifadelerine yer verdi. 

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