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Yıldız: "Dayanacak gücüm kalmamıştı"

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Yıldız: "Dayanacak gücüm kalmamıştı"
Kocaelispor’dan istifa eden Ümit Metin Yıldız önceki akşamki antrenmana geldi ve takım ile vedalaştı.

Kocaelispor’dan istifa eden Ümit Metin Yıldız önceki akşamki antrenmana geldi ve takım ile vedalaştı. İstifanın ardından konuşan Yıldız “Kocaeli’nde çok güzel insanlar tanıdım. Bana destekleri ile güç verdiler. Kuşkusuz ayrılıklar üzer. Ben de üzüldüm. Ancak futbolda bunlar var. 20 yıldır bunları yaşıyoruz. Küfürler, tehditler, hakaretler… Gerçekten dayanacak gücüm kalmadı. Aklımda burada yaşadığım güzellikler kalacak. Bahri Bey, ekibi ve futbolcu arkadaşlarıma tüm samimiyetimle başarılar diliyorum” dedi. 

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Yorumlar
yeşilsiyah
18 Eylül 2017 Pazartesi 16:44
16:44
ya biz neyapalım? sabırtaşı olsa yüzlerce kez çatlardı, biz sana sabrettik. şimdi kendine başka bir kulüp bul, git orayı küçümse, futbolcuları küçümse, şartları küçümse, herşeyi küçümse, ama bizden uzak ol ÜMY.
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