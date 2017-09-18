Yıldız: "Dayanacak gücüm kalmamıştı"

Kocaelispor’dan istifa eden Ümit Metin Yıldız önceki akşamki antrenmana geldi ve takım ile vedalaştı.

Kocaelispor’dan istifa eden Ümit Metin Yıldız önceki akşamki antrenmana geldi ve takım ile vedalaştı. İstifanın ardından konuşan Yıldız “Kocaeli’nde çok güzel insanlar tanıdım. Bana destekleri ile güç verdiler. Kuşkusuz ayrılıklar üzer. Ben de üzüldüm. Ancak futbolda bunlar var. 20 yıldır bunları yaşıyoruz. Küfürler, tehditler, hakaretler… Gerçekten dayanacak gücüm kalmadı. Aklımda burada yaşadığım güzellikler kalacak. Bahri Bey, ekibi ve futbolcu arkadaşlarıma tüm samimiyetimle başarılar diliyorum” dedi.