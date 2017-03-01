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Yıldız Entegre ağaçta lider

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Yıldız Entegre ağaçta lider
Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin’in gerçekleştirdiği ‘Platin Global 100 Ödülleri’ gecesinde Türkiye’nin en başarılı şirketleri ödüllendirildi. 21 kategoride sektör lideri firmaların ödül aldığı gecede Yıldız Entegre “Ağaç Sektörü”nün lideri oldu

Türkiye’nin ihracat ve yurtdışı tanıtım şampiyonlarına hak ettiği değeri vermeyi ve üstün başarılarının Türk iş dünyasına rol model olmasını sağlamayı amaçlayan ‘Platin GLOBAL 100 Ödülleri’ sahiplerini buldu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı’nın katkılarıyla önceki gün Four Season’s İstanbul’da gerçekleşen ‘Platin Global 100 ödülleri’ 4 ana başlıkta 13 kriteri sağlayan 21 firmaya verildi.

 

ÖDÜLÜ OLPAK VERDİ

Sektör lideri firmaların ödül aldığı gecede Yıldız Entegre ‘Ağaç Sektörü’nde birinciliği göğüsledi. Düzenlenen ödül törenine katılan Yıldız Entegre İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız ödülünü Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak’ın elinden aldı.

 

“GRUBUM ADINA ALIYORUM”

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Yıldız Entegre İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız, “Ben Türk müteşebbis ruhunu yaşayan bir ailenin mensubuyum. Bu ödülü, grup olarak yurtdışında özellikte Türkiye’nin bayrağını taşıyacak, bizi temsil edecek yatırımlarımıza imza atacak çalışanlarım adına alıyorum” diye konuştu.

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