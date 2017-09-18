Yıldız gitti… Enseyi karartmayalım… Yola devam…

Hakan Yağcıoğlu

Kocaelispor Kulübü içerisinde…

32 senedir görev yapan bir gazeteci olarak…

Adnan Dinçer’den Bahri Kaya’ya…

Mustafa Denizli, Saftig, Engin Korukır, Hikmet Karaman’dan…

Hüseyin Kalpar, Cihat Arslan, Engin İpekoğlu’na kadar…

Bir çok teknik adamı yazdım…

Ergun Ortakcı ve sonra gelen Ümit Metin Yıldız, gerçekten bende derin izler bıraktılar, kısa süre ve çok çok alt kademede yer alan takımın hocası olmalarına rağmen…

Neyse, çok uzatmaya ve duygusala bağlamaya gerek yok…

Gelenler olacak…

Gidenler olacak…

Ama kalıcı ve daimi olan Kocaelispor kulübüdür…

Taraftarıdır…

Şimdi önümüze bakacağız…

Bize final oynatan hoca için yazacağımı defalarca yazdım…

Çok kritik bir dönemeçteyiz ve herkesin attığı adıma dikkat etmesi lazım…

Bir kırılma maçına hazırlanıyoruz…

Durum vahim…

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Elde var 1…

Üç maç geride kaldı…

Hoca takımın önünü açmak için yakışanı yaptı ve istifa etti…

Tazminatsız bir istifaydı bu…

Herkese dersini verdi…

Kocaelisporluluğunu gösterdi…

Biz bu takımda sahte yıldız olup da alacağı için kulübü mahkemeye veren çok “İzmitli!”gördük…

Üç maçta 1 puan mevzusuna dönelim…

Yani kendi işimize bakalım…

İyi futbol…

3 maçta 9 puanı getirmedi…

Sadece 1 puan ve sondan ikinci basamak…

Bundan sonra yönetim nasıl bir karar alacak, kimi takımın başına getirecek göreceğiz…

Ama bize düşen ona da sarılmak ve doğrularında destekçisi olmak…

Taraftarın da desteğiyle yola devam etmek…

Taraftar olmadan zaten kulüp de olmaz…

Ümit hoca ile taraftar birlikte olabilseydi, çok şeylerin üstesinden gelirdik…

Olmadı işte…

Yarınlara ve yeni hocaya bakalım…

Çünkü bu basamak ve bu bir puan bize yakışmıyor…

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Yönetim yerli getirsin!..

Yönetim kurulu bu dakikadan sonra yine dirayetli, işini bilen, (bol değişiklik yapabilen!) bir teknik adamı göreve getirmek zorunda…

Bence bu teknik adam öz be öz bu kentten olmalı…

Yabancıyı bir türlü içimize sindiremiyoruz…

Gerçi yerliler de birbirini çekemiyor ama…

Doğrusu bu…

Hemen tecrübeli ve kriz yönetebilecek, enkaz edebiyatı yapmayacak bir teknik adam lazım…

Bu saatten sonra kimsenin nazını da çekemeyiz, enkaz edebiyatını da…

Ümit Metin Yıldız’ın çektiği çileler ortada…

Gelecek hocanın da takımı şampiyon yapması lazım…

Çünkü Yıldız, bin bir türlü belaya karşın final oynattı…

Her şeye rağmen…

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Darıca’da neler oluyor?..

Darıca…

Ankara Demir gibi gerçekten bir ‘Demir’i eğip bükmüş, eritmiş…

3-1 gibi fark sayılabilecek bir skorla kazanmış…

İlk galibiyetini almış…

Yenilgisi yok…

Taraftar maçtan sonra takımı kutlamak için tribüne çağırıyor…

Kaptan Sinan, arkadaşlarını tribüne getirmeyip, soyunma odasına sokuyor ve yetmezmiş gibi taraftara da el kol hareketi yapıyor...

Belli ki dolmuş…

Belli ki önceki maçlarda kötü sözlere maruz kalmışlar…

Tabii taraftarın bunu yapmaması gerekiyor…

Ama kaptan demek idareci demektir…

Kaptanın da takımını alıp tribüne giderek, en güzel yanıtı sahada verdiklerinin hazzıyla, birlik ve bütünlüğü göstermek zorunda…

Ama ben burada bir yönetim zaafı da görüyorum…

Başkan Mustafa Öztürk, şapkayı önüne koyup, durumu değerlendirmeli…

Çünkü yönetici olarak her iki tarafı da tatmin etmeli…

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Dikkat… Salgın var…

Bizim evde bir haftada iki kişi hastalandı...

Soluğu hastanede aldık…

Serumlar takıldı, ilaçlar verildi…

Öğrendik ki, son 3-4 gündür ishal şikayetiyle çok sayıda hasta hastanelere koşmuş…

Çeşme suyu içilmemesi önerildi…

Benden uyarması…

Ben mi?..

Hastalanmadım…

Çünkü mikrop içermeyen soğuk suyu bol bol içtim…

Boğazımız şişmesine rağmen!..