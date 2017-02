Yıldız: Kazanıp dönmek istiyoruz

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız ligde kalan tüm maçların zorluk derecesinin üst seviyede olduğunun altını çizdi ve Kütahya’da da kendilerini sıkı bir rakibin beklediğini ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

Kalan maçlarımızın hepsi zor olacak. Bu grupta alınan puanlarla ligdeki konumlar arasında ters orantı var. Gördünüz işte… Manavgat nasıl mücadele ediyor. Dışarıda siz, kenarda biz öldük öldük dirildik.

ZOR BİR MAÇ OLACAK

Bu maçta bizi galibiyete taşıyan konu fiziksel üstünlüğümüzdü. Kondisyon konusu ikinci yarıda bariz bir şekilde ortaya çıktı. Kendimi bir türlü ifade edemiyorum, ya da sürekli yanlış anlaşılıyorum. Lig çok şeye gebe. Her an her türlü skor görebiliriz. Takımlar arasındaki dengeler bir birine çok yakın. İnanın maç dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Kütahya maçı da diğer maçlarda olduğu gibi zor geçecek. Hedefimiz belli. Kazanıp dönmek arzusundayız.