  • BIST 88.941
  • Altın 144,733
  • Dolar 3,6737
  • Euro 3,9098
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 4 °C

Yıldız: Kimsenin şüphesi olmasın

»
Yıldız: Kimsenin şüphesi olmasın
Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Van Büyükşehir Belediyespor karşısına diğer maçlara olduğu gibi galibiyet için çıkacaklarının altını çizdi ve şunları söyledi:

Erzin galibiyeti ile moral bulduk. Bu maç geride kaldı. Her maçımızın final olduğunu sık sık ifade ediyorum. Van deplasmanından da galibiyet ile dönmek için elimizden geleni yapacağız.

 

TEMEL HEDEFİMİZ

Sezon başından beri istediğimiz, hedeflediğimiz konu futbolun doğrularını sahaya yansıtmak. Oyunun hiçbir bölümünü ziyan etmeden, göze hoş gelen ve kendi oynadığı futboldan keyif alan bir takım olmaya çalışıyoruz. Van maçındaki temel hedefimiz de bu. Hiçbir maç kolay değil. Özellikle ligin sonlarının yaklaştığı bu zaman diliminde her puanın hatta her golün çok önemi var. Van maçına çok iyi hazırlandık ve takımdaki coşku üst düzeyde. Sahaya kazanmak için çıkacağımızdan kimsenin bir şüphesi olmasın. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper B’de 20. hafta heyecanı10 Şubat 2017 Cuma 11:21
  • Haydi Periler yenin şu lideri!10 Şubat 2017 Cuma 10:20
  • Kocaeli Birlikspor'dan Moralı'ya ziyaret10 Şubat 2017 Cuma 10:10
  • Helal sana Samet Ersoy!10 Şubat 2017 Cuma 10:09
  • Tevfik Seno Arda’yı Usame uçurdu10 Şubat 2017 Cuma 10:01
  • Emeği geçen herkese teşekkürler!10 Şubat 2017 Cuma 09:54
  • Darıcalı atletler, Başkan Karabacak’ı ziyaret etti10 Şubat 2017 Cuma 09:53
  • Derince Birlik lider oldu10 Şubat 2017 Cuma 09:31
  • Faruk Akkoyun A Milli Takımı’yla İran’a, Dünya Kupası'na gidiyor10 Şubat 2017 Cuma 09:29
  • Van maçının 18 kişilik kadrosu belli oldu09 Şubat 2017 Perşembe 12:05
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim