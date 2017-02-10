Yıldız: Kimsenin şüphesi olmasın

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Van Büyükşehir Belediyespor karşısına diğer maçlara olduğu gibi galibiyet için çıkacaklarının altını çizdi ve şunları söyledi:

Erzin galibiyeti ile moral bulduk. Bu maç geride kaldı. Her maçımızın final olduğunu sık sık ifade ediyorum. Van deplasmanından da galibiyet ile dönmek için elimizden geleni yapacağız.

TEMEL HEDEFİMİZ

Sezon başından beri istediğimiz, hedeflediğimiz konu futbolun doğrularını sahaya yansıtmak. Oyunun hiçbir bölümünü ziyan etmeden, göze hoş gelen ve kendi oynadığı futboldan keyif alan bir takım olmaya çalışıyoruz. Van maçındaki temel hedefimiz de bu. Hiçbir maç kolay değil. Özellikle ligin sonlarının yaklaştığı bu zaman diliminde her puanın hatta her golün çok önemi var. Van maçına çok iyi hazırlandık ve takımdaki coşku üst düzeyde. Sahaya kazanmak için çıkacağımızdan kimsenin bir şüphesi olmasın.