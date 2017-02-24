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Yıldız kızlar seriye bağladı

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Yıldız kızlar seriye bağladı
Kocaeli Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yerel voleybol ligi Yıldız kızlar Grup maçında, Derince Yenikent Yıldız Kızlar takımını 3-0’la geçen Gölcük Belediyespor’un Yıldız kızları galibiyet serisini devam ettiriyor.

Derince spor salonunda oynanan karşılaşmada Gölcük kızları 25-17 25-17 25-19’luk setlerle Derince Yenikent Yıldız kızlar voleybol takımını 3-0 yenerek grubunda oynadığı üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

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