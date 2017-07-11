Yıldız: Mücadelemiz bizi ayakta tutacak

Kocaelispor’da Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız, sezonun ilk antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Başarılı teknik adam, geçen yılda da olduğu gibi mücadeleyi her zaman üst düzeyde tutacak bir takım olacağını ifade etti.

KAMPA KADAR MAÇ YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

Sezon öncesi planlamaları ile sözlerine başlayan Yıldız şu ifadelere yer verdi: Hepimiz için hayırlı bir sezon olmasını diliyoruz. Her şeyden önce sağlık. Sakatlıksız, kimsenin ekmeğine mani olabilecek talihsizliklerin yaşanmadığı bir yıl olsun. Çalışmalara başladık. Şu an 25 kişiyiz. Burak Özbakır izinli, Mesut ise bildiğiniz üzere ameliyat oldu. Sinan ile ilgili bir umudumuz var. İlk etapta kros yapacağız ve önümüzdeki haftadan itibaren sahaya ineceğiz. Büyük bir ihtimalle çalışmalar İsmetpaşa Stadı’nda olacak. Ardından sezon öncesi kampımızı yapacağız. Kampa kadar hazırlık maçı yapmayı düşünmüyoruz. Gençlerin durumu ile ilgili tespit yapabilme adına belki bir maç yapabiliriz.

AYDIN GÜNAYDIN’I VE EKİBİNİ KUTLAMAK LAZIM

Fırsat buldukça alt yapı maçlarına gidiyordum. Bazı futbolcuları yakından tanıyorum. Benim de talebim olmuştu, ancak burada belirleyici olan Aydın Günaydın hocamızın önerileri. Ondan aldığımız bilgiler doğrultusunda böyle bir katılım söz konusu. Alt yapımızda iyi bir emek var, ciddi bir çalışma var. Kendisini ve ekibini kutlamak lazım. Ancak bizim insanımızda şöyle bir sıkıntı var. Bu işi en iyi yapan kulüp Barcelona. Onların alt yapıdan üst yapıya futbolcuyu gönderme süreleri 10 yıl. Ama biz Aydın hocadan 1 yılda Ardalar, Emreler bekliyoruz. Ancak bu oyunun doğasında böyle bir şey yok.

YORUM YAPMAK İÇİN ERKEN

Geçen sezon 7-8 takım çok ciddi hedeflerle lige başlamıştı. Açıkçası bu durum şehri de bizi de kaygılandırmıştı. Alnımızın akıyla sezonu tamamladık. Bu sezon 3. Grup’tayız. Tabii ki rakiplerinizin durumu önemli ama kendi yaptıklarınız çok daha önemli. Çok doğru olmamakla birlikte geçen yılki grup ile ilgili bir kıyas yapmak istersem, şu kadarını diyebilirim. Köklü camialar var. Aydınspor bunlardan birisi. Yeni çıkan takımlar da rakibimiz oldu. Onların da geçen yıldan kalan takımların da yapılanmasını bilemiyoruz. Bunları zamanla öğreneceğiz.

ŞERİF HOCAYI HÂLÂ ANLANMIŞ DEĞİLİM

Şerif hoca ile her gün beraberim. Genç takımdan beri birlikte olduğum hem takım, hem de antrenör arkadaşımdır. Aynı mahallede oturuyoruz. Bırakma kararı almasına çok üzüldüm tabii ki. Radikal bir karar aldı. Hala anlamış değilim. Elimden saygı duymaktan başka bir şey gelmiyor. Şu anki düşüncesi futbolun içinde olmayacağı yönünde. Ancak hayat neler getirir bilinmez. Çünkü çok bunaldığınız ortamlarda –Bir daha bu işi yapmayacağız- desen de bu ortamları arar hale geliyorsun.

FİKRET HOCANIN BİLGİSİNE ÇOK GÜVENİYORUM

Şerif hocanın çok ciddi emeği var. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Kendisine de defalarca teşekkür ettim zaten. Hayırlısı olsun. Bundan sonraki hayatında mutlu olmasını tüm kalbimle diliyorum. 2005 yılında Fikret hoca ile Kocaelispor’da birlikteydim. İzmit Belediyespor’da bir dönem çalıştık. Çok sevdiğim, onun ötesinde bilgi birikimine çok saygı duyduğum, güvendiğim bir kardeşim. Zaten bu özellikleri nedeniyle çalışmak istedim. Allah utandırmasın!.. Önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Camiaya hayırlı olsun!..