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Yıldız-Özcan işbaşına!

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Yıldız-Özcan işbaşına!
Kocaelispor’da teknik adam konusundaki bilmece sona eriyor.

Yeşil Siyahlılar çok büyük bir aksilik olmazsa Ümit Metin Yıldız’a emanet ediliyor. Yıldız’ın yardımcısı ise 2004’te Kocaelispor’da 2013’te de İzmit Belediyespor’da omuz omuza görev aldıkları Fikret Özcan oluyor

 

HASANOĞLU İZİN İSTEDİ

Geçen sezon Kocaelispor’u çalıştıran ve transfer yasaklısı, Yeşil Siyahlı kulübü 3. Lig 1. Grup finali oynatanÜmit Metin Yıldız ile çok büyük bir terslik olmazsa devam ediliyor. Sadece resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Yıldız’ın geçen yıl yardımcılığını yapan ve çok sevilen Şerif Hasanoğlu aldığı radikal bir kararla önümüzdeki sezon için teknik adamlık yapmak istemiyor. Bu konuda Yıldız ile görüşen ve izin isteyen Şerif Hasanoğlu yollar kesin olarak ayrıldı.

 

3. KEZ BİR ARADALAR

Ümit Metin Yıldız göreve geldiği takdirde yardımcısı geçen sezon ilimiz Süper Amatör Sultan Orhanspor’u çalıştıran genç, idealist, yenilikçi ve kendini sürekli geliştiren Fikret Özcan olacak. Yıldız-Özcan ikilisi 2004 yılında Kocaelispor’u çalıştıran Bahri Kaya’nın ekibinde yer almıştı. 2013 yılında Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden İzmit Belediyespor’da birlikte görev alan Ümit Metin Yıldız ile Fikret Özcan üçüncü kez omuz omuza mesai harcayacak. Erdem ÖVÜÇ

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