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Yıldız ve Genç Kızlar Türkiye şampiyonaları başlıyor…

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Yıldız ve Genç Kızlar Türkiye şampiyonaları başlıyor…
Yıldız ve Genç Kızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları başlıyor

Yıldızlar kategorisinde 112, Gençler kategorisinde 114 kulüp şampiyonalarda yer alacak. İlimizi gençlerde Kocaeli Harbişspor, yıldızlarda ise Kocaeli Bayan Futbol Kulübü temsil edecek. Temsilcimiz Harbişspor, yıllardır bu kategorilerde Gölcükspor, Karşıyaka, Derince ve Harbiş adına bir çok kulüpte, sayısız Türkiye şampiyonlukları yaşayan kızlara sahip ve tabii ki en büyük favori. Ahmet AKAY

 

Yıldız Kızlar Şampiyonası Takvimi

1. Eleme: 12 - 17 Temmuz - 113 Takımdan 32'si 2. Tura katılacak.

2. Eleme: 25 - 26 Temmuz 32  - Takımdan 16'sı 3. Tura katılacak.

3. Eleme: 1 - 2 Ağustos 16  - Takımdan 8'i Finallerde yer alacak.

4. Finaller: 9 - 10 - 11 Ağustos

 

Genç Kızlar Şampiyonası Takvimi

1. Eleme: 16 - 21 Ağustos - 113 Takımdan 32'si 2. Tura katılacak.

2. Eleme: 27 - 28 Ağustos - 32 Takımdan 16'sı 3. Tura katılacak.

3. Eleme: 11 - 12 Eylül 16 - Takımdan 8'i Finallerde yer alacak.

4. Finaller: 29 - 30 Eylül 1 Ekim

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