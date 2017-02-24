Yıldız ve Özcan iki lafın belini kırdı

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız ile Sultan Orhan Spor Teknik Sorumlusu Fikret Özcan daha önce 2 farklı takımda birlikte görev almıştı.

2004-2005 sezonun Bahri Kaya’nın yardımcısı Ümit Metin Yıldız,kondisyoner ise Fikret Özcan’dı. 9 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve bu sıralarda futbol şubesi yokları oynayan İzmit Belediyespor’un teknik adamlığını Ümit Metin Yıldız yaparken, başarılı teknik adam Fikret Özcan yardımcılık yapıyordu.

İKİSİ DE ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Farklı takımların başarısı için mücadele eden Yıldız ve Özcan, zor da olsa buldukları boş vakitlerde bir araya geliyor ve hatıraları tazeliyor. Her iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kocaelispor, 3. Lig 1. Grup’ta bir maçı eksik Sancaktepe’yi 2 puan geriden takip ederken, Sultan Orhanspor ise Süper Amatör Lig A Grubu’nda normal sezonu 2. sırada tamamladı ve Play-Off maçlarını beklemeye başladı. Her iki çalıştırıcı da sezon sonunda şampiyonluk yaşayıp camialarını mutlu etmek istiyor.