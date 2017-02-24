  • BIST 88.797
  • Altın 144,335
  • Dolar 3,5772
  • Euro 3,7827
  • Kocaeli : 9 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 9 °C

Yıldız ve Özcan iki lafın belini kırdı

»
Yıldız ve Özcan iki lafın belini kırdı
Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız ile Sultan Orhan Spor Teknik Sorumlusu Fikret Özcan daha önce 2 farklı takımda birlikte görev almıştı.

2004-2005 sezonun Bahri Kaya’nın yardımcısı Ümit Metin Yıldız,kondisyoner ise Fikret Özcan’dı. 9 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve bu sıralarda futbol şubesi yokları oynayan İzmit Belediyespor’un teknik adamlığını Ümit Metin Yıldız yaparken, başarılı teknik adam Fikret Özcan yardımcılık yapıyordu.

 

İKİSİ DE ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Farklı takımların başarısı için mücadele eden Yıldız ve Özcan, zor da olsa buldukları boş vakitlerde bir araya geliyor ve hatıraları tazeliyor. Her iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kocaelispor, 3. Lig 1. Grup’ta bir maçı eksik Sancaktepe’yi 2 puan geriden takip ederken, Sultan Orhanspor ise Süper Amatör Lig A Grubu’nda normal sezonu 2. sırada tamamladı ve Play-Off maçlarını beklemeye başladı. Her iki çalıştırıcı da sezon sonunda şampiyonluk yaşayıp camialarını mutlu etmek istiyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U-13’te fikstür çekimi tamam24 Şubat 2017 Cuma 10:06
  • İsmail Ejderoğlu, Nusretiye’de24 Şubat 2017 Cuma 09:48
  • Demirspor’dan savunmaya taze kan24 Şubat 2017 Cuma 09:47
  • Doğantepe, Orhan Şenmemiş’i transfer etti24 Şubat 2017 Cuma 09:23
  • Kandıra’nın gururu oldular ama kimse bilmiyor!24 Şubat 2017 Cuma 09:19
  • Tekirdağ Voleybol Yıldız Erkek Takımından büyük başarı24 Şubat 2017 Cuma 08:41
  • Yıldız kızlar seriye bağladı24 Şubat 2017 Cuma 08:37
  • Silvan'daki projeye Kocaeli'den destek!24 Şubat 2017 Cuma 08:35
  • Başkan Baran şampiyonları ağırladı24 Şubat 2017 Cuma 08:33
  • İzmit’e devler geliyor24 Şubat 2017 Cuma 08:32
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim