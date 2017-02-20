Yıldız’dan bekleniyordu

Kocaelispor’da Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız beklenen kadroyu sahaya sürdü.

Kalede Can Emre, savunmada Gezer, Öge, Keten ve Başak, önlerinde Mesut ve Mert, sağ önde Hamza, sol önde Süleyman, forvet arkasında Sefa, ileride Oğuzhan tertibi ile maça çıktı. Maçın 72. dakikasında Oğuzhan yerine İshak, 78. dakikada Burak Süleyman yerine Şenol ve 90. dakikada da Mesut yerine Özgür sahaya çıktı.