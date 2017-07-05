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Yılmaz Birlik’i satmıyor

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Yılmaz Birlik’i satmıyor
Gündemden düşmeyen “Kocaeli Birlikspor satılacak mı, satılmayacak mı?” sorusuna net cevap veren Başkan Erhan Yılmaz ve kulübün satılmayacağını ifade ederek, ilk günkü heyecan ile yola edeceklerini ifade etti

İŞTE AÇIKLAMA…

Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu olarak haftalardır gündemde olan şirketimizin satışı veya hisse devri konusunda yapmış olduğumuz görüşmeler sonuçlanmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca varılamamış olup Kulüp hisselerimiz başka kurum ve tüzel kişiye devredilmemiştir.

 

GELECEĞİMİZ BU KENTTE

Görüşmeler neticesinde; Körfez ilçesinden doğan ve 21 yıllık mazisiyle kentimize birçok kez başarı ve heyecan yaşatan Kocaeli Birlik Spor markasının bu kentte kalmasına karar verdik. Yönetim olarak şirketimizin ve kulübümüzün geleceğinin bu kentte şekillenmesinden yana tasarrufta bulunduk ve yola ilk günkü heyecanımızla kendimiz devam etme kararı aldık.

 

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

İnanıyor ve umut ediyoruz ki; kent dinamiklerimizin ve taraftarımızında desteğiyle, emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Yeni başarılara imza atarak marka değerimizi daha da yükselteceğiz. Kulübü devraldığımızdan bu yana bizlere inan, destek olan ve güvenen tüm kişi ve kurumlara teşekkürü borç biliriz.

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