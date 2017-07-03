İbrahim Yılmaz: Değirmendere ile anlaşmadım

İbrahim Yılmaz görevden ayrılmadığını, zaten sözleşmesinin 31 Mayıs itibarıyla sona erdiğini ancak kimseyle masaya oturmadıklarını belirterek “Ben de basından öğreniyorum. Kimse bana teklifte bulunmadı. Bizim hocamız Aydın Günaydın’dır ve ne derse onu yaparız” dedi. Yılmaz, Değirmendere ile anlaştığı yolundaki söylentiler üzerine “Yaşar Yıldız benim eski hocam. Kendisiyle öyle bir sohbet yaptık, ama ne anlaşma yaptım. Ne de gelirim dedim. Aydın hocam ile görüşmeden hiçbir adım atmam. Bu bana yakışmaz” dedi.