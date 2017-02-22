Yılmaz: Derince için çok önemli projelerimiz var

Derince Kaymakamı Akın Yılmaz’a iade-i ziyaret gerçekleştiren Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Sağlık alanında Derince merkezli hem Kocaeli hem de Marmara Bölgesi’ne hizmet edecek çok önemli projelerimiz var” dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu geçtiğimiz günlerde Derinceli muhtarlarla bir araya gelmiş ve ilçe halkının taleplerini dinleyerek Derince’nin sorunları ile yakından ilgilenmişti. Vali Güzeloğlu bu kez son kararname ile Sakarya Vali Yardımcılığı görevinden Derince Kaymakamlığına atanan Akın Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Yılmaz’ın makamında iade-i ziyaret niteliği taşıyan görüşmede Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve Garnizon Komutanı Şenol Şahin ile ilçe protokolü de hazır bulundu.

“BÜYÜK YATIRIM ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Hasan Basri Güzeloğlu, Kaymakam Yılmaz’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Derince, Kocaeli’nin gelişmesinde çok önemli yenilikler ve zenginlikler sunan bir ilçe. Derince önemsediğimiz ve gelişmesi konusunda çaba gösterdiğimiz bir ilçemiz. Şu anda ilçemizde belediyecilik noktasında altyapıda yapılan çalışmalarımız var. Sağlık alanında sadece Derince için değil, Derince merkezli hem Kocaeli hem de Marmara Bölgesi’ne hizmet edecek çok önemli büyük yatırım çalışmalarımız ve projelerimiz var” dedi.