Yılmaz, öğrencilerle buluştu

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İzmit İlçe Kadın Kollarının düzenlediği ‘Vazgeçme Başarmak Senin Elinde’ projesi ile eğitim hayatlarına geri dönmeleri sağlanan öğrenci ve velileriyle bire araya geldi.

Yılmaz, bu tür çalışmaların yaygınlaşması gerektiğini söyledi.AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş ve yönetimi tarafından eğitimini bırakan öğrencilere yönelik başlatılan, ‘Vazgeçme, Başarmak Senin Elinde’ adlı proje hızla devam ediyor. Proje kapsamında Alikahya’daki Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Başöğretmen Lisesi pilot okul olarak seçilmişti.

PSİKOLOJİK DESTEK DE VERİLİYOR

Şimdiye kadar birçok kişinin eğitimlerine geri dönmelerini sağlayan proje kapsamında ev ziyaretleri yapılarak gerekli inceleme ve tespitlerde bulunuldu. Gerçekleştirilen ziyaretler sonucunda, eğitimini yarıda bırakanların yeniden açık lise ve örgün öğretime kaydı yapıldı. Yapılan tespitler neticesinde İzmit Belediyesi sosyolog ve psikologları tarafından öğrenci ve ailelere psiko-sosyal alanda danışmanlık desteği de veriliyor.

TALEPLERİNİ İLETTİLER

Proje kapsamında, en son ziyaret edilen ve eğitime geri dönmeleri sağlanan öğrenciler ile aileleri AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş önderliğinde, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile bir araya geldi. Programa aynı zamanda İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç da katıldı. Nev-i Sanat Kafe’de düzenlenen programda, gençler Milletvekili Yılmaz’a taleplerini iletme fırsatı buldu.

“BU ÇALIŞMALAR YAYGINLAŞMALI”

Mehmet Akif Yılmaz, “Bu örnek projede emeği geçen başta AK Parti Kadın Kollarımız olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarılı ve önemli projelerinin sonuna kadar destekçisiyim. Bu tür çalışmalar yaygınlaşmalı” ifadelerini kullandı. Ardından söz alan Aysel Demirtaş ise “Eğitimli nesiller yetiştirmek, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmada ve geçmede en önemli bir adım. Karşımıza çıkan engelleri aşabilmek için eğitimli nesillere ihtiyacımız var” dedi.