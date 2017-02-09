  • BIST 88.595
  • Altın 148,259
  • Dolar 3,7125
  • Euro 3,9705
  • Kocaeli : 7 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 7 °C

Yılmaz, öğrencilerle buluştu

»
Yılmaz, öğrencilerle buluştu
AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İzmit İlçe Kadın Kollarının düzenlediği ‘Vazgeçme Başarmak Senin Elinde’ projesi ile eğitim hayatlarına geri dönmeleri sağlanan öğrenci ve velileriyle bire araya geldi.

Yılmaz, bu tür çalışmaların yaygınlaşması gerektiğini söyledi.AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş ve yönetimi tarafından eğitimini bırakan öğrencilere yönelik başlatılan, ‘Vazgeçme, Başarmak Senin Elinde’ adlı proje hızla devam ediyor. Proje kapsamında Alikahya’daki Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Başöğretmen Lisesi pilot okul olarak seçilmişti.

 

PSİKOLOJİK DESTEK DE VERİLİYOR

Şimdiye kadar birçok kişinin eğitimlerine geri dönmelerini sağlayan proje kapsamında ev ziyaretleri yapılarak gerekli inceleme ve tespitlerde bulunuldu. Gerçekleştirilen ziyaretler sonucunda, eğitimini yarıda bırakanların yeniden açık lise ve örgün öğretime kaydı yapıldı. Yapılan tespitler neticesinde İzmit Belediyesi sosyolog ve psikologları tarafından öğrenci ve ailelere psiko-sosyal alanda danışmanlık desteği de veriliyor. 

 

TALEPLERİNİ İLETTİLER

Proje kapsamında, en son ziyaret edilen ve eğitime geri dönmeleri sağlanan öğrenciler ile aileleri AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş önderliğinde, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile bir araya geldi. Programa aynı zamanda İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç da katıldı. Nev-i Sanat Kafe’de düzenlenen programda, gençler Milletvekili Yılmaz’a taleplerini iletme fırsatı buldu.

 

“BU ÇALIŞMALAR YAYGINLAŞMALI”

Mehmet Akif Yılmaz, “Bu örnek projede emeği geçen başta AK Parti Kadın Kollarımız olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarılı ve önemli projelerinin sonuna kadar destekçisiyim. Bu tür çalışmalar yaygınlaşmalı” ifadelerini kullandı. Ardından söz alan Aysel Demirtaş ise “Eğitimli nesiller yetiştirmek, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmada ve geçmede en önemli bir adım. Karşımıza çıkan engelleri aşabilmek için eğitimli nesillere ihtiyacımız var” dedi. 

Etiketler: , , , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayvan pazarına giriş şartları konuşuldu09 Şubat 2017 Perşembe 10:02
  • Yeni kimlik kartlarına yetişilemiyor09 Şubat 2017 Perşembe 09:51
  • Dilovası'na doğalgaz müjdesi!09 Şubat 2017 Perşembe 09:18
  • İtfaiye kurtarmak istedi ama o...09 Şubat 2017 Perşembe 08:48
  • Başiskele modern kapalı semt pazarları yükseliyor09 Şubat 2017 Perşembe 08:46
  • Kapalı pazar için ilk kepçe vuruldu09 Şubat 2017 Perşembe 08:39
  • Kepçeyle alıp kaşıkla veren sistem!09 Şubat 2017 Perşembe 08:26
  • Yeni KHK yayınlandı... Uymayana 625 TL ceza!09 Şubat 2017 Perşembe 08:14
  • Körfez'in inşaattaki sıkıntılarını konuştular09 Şubat 2017 Perşembe 08:07
  • O güne karla uyanacağız!08 Şubat 2017 Çarşamba 15:26
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim