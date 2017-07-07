Yılmaz, şampiyonlar personelini kutladı

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, sahibi olduğu Körfez Sahil’deki restoranın aşçılarını elde ettikleri üstün başarıdan dolayı tebrik etti.

Geleneksel olarak düzenlenen Dördüncü Gökaş Yemek ve Burak Pilacılık’ın sponsorluğunda Telli Usta’yı Anma Yemek Yarışması’nda şampiyon olan personeline teşekkür eden Erhan Yılmaz “Tüm ustalarımın ellerine sağlık” dedi.