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Yılmaz’dan Bulut’a hayırlı olsun ziyareti

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Yılmaz’dan Bulut’a hayırlı olsun ziyareti
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Erdoğan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

KALABALIK HEYET

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, TÜMSİAD yöneticileri; Ali Petekçi, Ali Murat Köşeli, Kadir Erenoğlu Özkan Yalçınkaya, Mehmet Çoşan, Süleyman Öztopuz, Salih Sarıkaya, Ahmet Sağırkaya, Mustafa Sarıyer, Zeki Batu, Göksel Küçükbaş ve KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve oda yöneticisi Hasan Kanca hazır bulundu.

 

TÜMSİAD BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

KOTO Başkanı Necmi Bulut, TÜMSİAD ile işbirliklerinin olduğunu ve bu durumu geliştirmek istediklerini dile getirdi. Necmi Bulut ve Erdoğan Yılmaz, KOTO ve TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ tarafından 27-30 Nisan tarihlerinde ilimizde düzenlenecek olan İDEV Fuarı hakkında sohbet ederek, ortak projelerde yer almak istediklerini dile getirdi.

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