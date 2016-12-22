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Yılmazlar Otomotiv’den yeni başarı

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Yılmazlar Otomotiv’den yeni başarı
İlimizde kaliteli ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleri ile bilinen FIAT Yılmazlar Otomotiv, marka içinde gerçekleşen düzenlenen ve 81 kentten yetkili servislerin katıldığı yarışmada ikinci olma başarısı gösterdi

1986 yılından bu yana kentimizde FIAT otomobil servis ve yedek parça hizmeti veren, hizmet kalitesi ile göz dolduran FIAT Yılmazlar Otomotiv, yeni bir başarıya daha imza attı. Özellikle hizmetlerinde müşteri memnuniyetiyle ön plana çıkan Yılmazlar Otomotiv, Türkiye genelinde 81 FIAT yetkili servisinin katıldığı Servis Süreçleri Yarışması’nda ikinci oldu. Bu başarısıyla Yılmazlar Otomotiv’in kalitesi de tescillenmiş oldu.

 

TECRÜBEYLE GELEN KALİTE

Yılmazlar Otomotiv, 19-20 Aralık’ta TOFAŞ Akademi’de gerçekleşen, büyük heyecan ve rekabete sahne olan yarışmada 81 FIAT yetkili servisi arasından finale kalan 20 kuruluştan biri oldu. İkincilik ödülünü almaya hak kazanan, araç aksesuarından oto korumaya, teknik servisten yedek parçaya birçok alanda hizmet veren Yılmazlar Otomotiv, kazandığı bu ödülle bir kez daha farkını ve kalitesini kanıtlamış oldu.

 

TÜM ARKADAŞLARA TEŞEKKÜRLER

Konu hakkında bir açıklama yapan Yılmazlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Yılmaz, “Elde ettiğimiz bu başarı ile Türkiye genelinde adımızı duyurduk ve bunun haklı sevincini yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma ve FIAT yetkililerine teşekkür ediyorum. Kaliteli ve müşteri memnuniyeti esaslı hizmetlerimizi geliştirmek için yeni çalışmalarımız da olacak” dedi.

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