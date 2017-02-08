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Yine çok zor bir karar verecek

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Yine çok zor bir karar verecek
Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Van BŞB. maçının 11’ini belirlerken yine çok zorlanacak.

Affedilen ve geçtiğimiz Pazar günkü Erzin maçının ikinci yarısında sahaya çıkan Sinan Pektemek’in performansı çok beğenilmişti. 4-0’lık Erzin maçında iki şık gole imza atan Oğuzhan Türkmen de yüksek formu ile dikkat çekiyor.

 

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Can’ın kalede güven vermesi, Gezer, Başak, Keten ve Öge’den oluşan savunma kurgusunun neredeyse hatasız maç çıkarması, Mert, Mesut, Sefa’nın her zamanki gibi mücadeleci, net ve bol pasa dayalı bir futbol oynaması, Özbakır’ın 2 asist ve 1 de yardımcı asist ile fark yaratması ve Kaptan Hamza’nın da 40 derece ateş ile müthiş bir maç çıkarması Yıldız’ın dikkatinden kaçmadı. Van maçında da sahaya Erzin maçının 11’i ile çıkacağı düşünülen Kocaelispor’da hamle oyuncularının da kalitesi ayrı bir güç ve güven verecek.

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