Yine SEDAŞ, yine rezalet!

Hasan Altınkaya

Evet, yine SEDAŞ, yine mağduriyet… Köseköy İstasyon Mahallesi’nde bir süredir elektrik kesiliyor. Üstelik bir değil iki değil… Sürekli… Sorunlu bir kesinti desen değil, çok önemli bir bakım desen o da değil… Sadece yeni direk dikebilmek için hayat adeta felç ediliyor. Elektrikle beraber yollar da kesik!

Tüm bu olup bitenler karşısında bu kurumu sorgulayabilecek, “Ne yapıyorsunuz siz?” diyecek bir irade de yok! Kimse bu konuda sesini çıkartmıyor. Herkes kaderine razı olmuş bir şekilde, yapılan haksızlığa boyun bükmeye, sadece dedikodudan ibaret eleştirmeye devam ediyor. Bu kadar mı aciz, bu kadar mı basiretsiziz anlamıyorum!

Bu çalışmalar hafta sonu ya da akşamları yapılabilir. Güpegündüz hareketliliğinin olduğu saatlerde bu iş yapılmaz. Birçok esnaf bu yüzden kaç gün iş yapamadı, elektronik cihazlar zarar gördü, evlerde çocuklar yaşlılar üşüdü, sürücüler yolda rezaleti yaşadı. Kim verecek bunun hesabını?

21. yüzyılda yaşanan bu rezalete mi yanarsın, yoksa ortadaki basiretsizliğe mi? Gerçi, deveye sormuşlar ya boynun neden eğri diye… Durum tam da bu galiba.

“Yönetenler”

Bir insana biraz yetki verirseniz, kendisi hakkında bilmediğiniz her şeyi öğrenirsiniz. Aslında gördüğünüz, bildiğiniz yapının içinde bambaşka bir kişiliğe de sahip olduğunu anlarsınız. Adeta turnusol kağıdı gibi, neyi varsa çıkarır ortaya. Yapılan ya da yapılması gereken her ne varsa kendine mal etmeye, benlik duygusuna kapılmaya başlar. Olmayan bilgisiyle, yüksek dozda egosuyla “bir tek ben bilirim” havasına girer. Toplumun ihtiyacı olan her meselede “şöyle istiyorum”, “böyle olsun” gibi ifadelerle amacının nefsini hoşnut etmek olduğunu gösteriverir anlamadan. Hava atmak ya da caka satmak her zaman önceliği olur. “İnsanlar beni konuşsun, bunu benim yaptırdığımı bilsin” gibi düşüncelerle iradesini şeytana kaptırmış olduğunun farkında bile olmadan, maneviyat deryasında yüzdüğünü sanar. Gerçekten acınacak halde olduğunu göremeyen bu tür insanlar, cahiliye dönemiyle birlikte yok olmadı ne yazık ki…

Hizmet etsin, uyumlu olsun diye kağıt üzerinde seçtiğiniz, millete de “bunu seçeceksin” diye dayattığınız kişilerin küçük dünyalarında yaptıklarından mutlu musunuz? İnsanın gelecek adına kaygı duymasına sebep olan böylesi ucuz, liyakattan uzak yönetici profili daha ne kadar bizimle olacak? Kaç zaman daha böyle yönetileceğiz? Sussan gönlün razı gelmiyor ama konuştuğunda da tesiri olmuyor ya, durum aynen bu.

Bu konuda daha çok şey var yazılacak ancak ortam henüz her şeyi söylemeye ne yazık ki müsait değil. Toplumun benim de içinde bulunduğum kahir ekseriyetinin görüşleri maalesef bu şekilde. Umarım artık herkes konuşmaktan öte adım atmaya başlar, her şey olup bittikten sonra ahlanıp vahlanmaya devam etmez. “Söz de karar da milletin” diyebilme erdemliliğini

gösterebilir. Umarım, 15 Temmuz sonrası gösterdiğimiz dik duruşu, kendilerinin çıkar ve menfaatleri için milleti yok sayıp düzeni dizayn etmeye çalışanlara karşı da gösteririz.